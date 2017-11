Friedrichshafen Stadtapotheke Friedrichshafen stellt den Betrieb ein

Nach 35 Jahren ist Schluss: Mit der Apotheke in der Karlstraße geht die Serie an Ladenschließungen in die nächste Runde.

Friedrichshafen (kbr) Schlichte weiße Papierzettel an Ladentür und Schaufenstern verkünden das Ende einer langen Geschäftsära: Nach rund 35 Jahren hat die Stadtapotheke in der Karlstraße den Geschäftsbetrieb aufgegeben. Vorbeikommende Passanten, die stehen bleiben und die Nachricht lesen, sehen dahinter einen leeren Verkaufsraum. Wo vor ein paar Tagen noch Medikamente und Gesundheitsprodukte verkauft wurden, stehen jetzt nur noch ein paar Kisten und leere Regale im Halbdunkeln. Auch der Verkaufstresen ist verwaist. Warum geschlossen wird, wollte die Stadtapotheke auf Anfrage nicht kommentieren. Die Mitarbeiterinnen werden von der Bären-Apotheke in der Friedrichstraße übernommen.

Die Stadtapotheke reiht sich damit in die lange Liste jener Geschäfte ein, die bis Jahresende aufgeben, darunter die Benetton-Filiale und das "Marktkörble" am Buchhornplatz sowie ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße und der See-Verlag gegenüber der Stadtapotheke. Unterversorgt werden die Häfler künftig trotzdem nicht sein. Allein in der Altstadt gibt es drei Apotheken, im umliegenden Stadtgebiet noch einmal sieben. Viele Einzelhandelsgeschäfte stehen schon seit längerer Zeit unter Druck, da die Kunden zunehmend im Internet einkaufen. Der Branchenverband HDE schätzt, dass bis zum Jahr 2020 deutschlandweit 50 000 Geschäfte aufgeben könnten.