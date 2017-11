vor 4 Stunden SK Friedrichshafen Stadt richtet neue Tempo-30-Zonen in Hirschlatt und Eggenweiler ein

Die Friedrichshafener Stadtverwaltung hat nach eigener Mitteilung zwei neue Tempo-30-Zonen in der Prälat-Lutz-Straße in Hirschlatt und in der Galleyenstraße in Eggenweiler eingerichtet. Außerdem werde die Geschwindigkeit auf der Verbindungsstraße zwischen dem Ortsschild Friedrichshafen und Eggenweiler auf 70 Stundenkilometer reduziert.