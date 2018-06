vor 8 Stunden Katy Cuko Friedrichshafen Stadt lässt Neubauvorhaben in Fischbach einstellen

Wenn die Baupläne aus der Reihe tanzen: Die Baugenehmigung für das Projekt in der Fildenstraße wurde nicht eingehalten. Nun ruhen fürs erste die Bauarbeiten auf dem Grundstück in 1a-Lage am See. Zwei Häuser weiter gelten hingegen andere Regeln. Dort gibt es beispielsweise das einzige Pultdach in der gesamten Straße.