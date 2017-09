Friedrichshafen Stadt hat neue Pläne für Obdachlose

Die Verwaltung ist dabei, die Unterkunft in der Keplerstraße auszubauen. Langfristiges Ziel aber ist eine Unterbringung in Wohnungen.

Bei der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Mittwoch informierte die Stadtverwaltung über den derzeitigen Stand der Obdachlosenunterbringung. Insgesamt, so referierte BSU-Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle, sind derzeit insgesamt 796 Personen untergebracht – 215 davon sind Obdachlose, 581 Personen sind Flüchtlinge. Für diese gibt es drei Gemeinschaftsunterkünfte in der Keplerstraße, dem Wachirweg und der Ittenhauser Straße, die fast vollständig belegt sind. "Wir konnten aber auch insgesamt 194 anmieten, was eine sehr positive Entwicklung darstellt", erläuterte Schraitle den Stadträten. Seit September 2016 wurden in der Unterkunft in der Keplerstraße, auch K7 genannt, einige Umbauten in Angriff genommen. So wurden drei Sozialarbeiterbüros eingerichtet sowie ein Arztzimmer gebaut. "In der ehemaligen Hausmeisterwohnung können die Bewohner nun endlich auch gesundheitlich betreut werden", so Schraitle. Zudem wurde damit begonnen, eine Bewohnerküche im ersten Stock und eine Hauscafé im Erdgeschoss zu bauen. "Auch ein Durchbruch von der ehemaligen Hausmeisterwohnung zum Hauptgebäude und der Umbau der Hausmeisterwohnung in fünf Einzelzimmer ist auf den Weg gebracht", erklärte Hans-Jörg Schraitle.

SPD-Stadträtin Christine Heimpel dankte Schraitle und Bürgermeister Andreas Köster dafür, dass damit endlich viele Fragen rund um die Keplerstraße beantwortet wurden, die die Fraktion schon im Februar an die Verwaltung gestellt habe. Wie dem SÜDKURIER bekannt wurde, hatte die SPD schon erwogen, eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht zu platzieren, da sieben Monate lang keine Rückmeldung zu dem Fragenkatalog erfolgt war. Trotzdem, so Heimpel seien noch Fragen offen. Etwa, ob das Haus barrierefrei ausgebaut werde. Auf diese Frage antwortete Bürgermeister Köster nur ausweichend. Stadträtin Dagmar Höhne dankte allen Beteiligten, dass es in der Obdachlosenunterkunft "voran geht". Sie regte an, dass die Stadträte regelmäßig über den Stand der Dinge informiert werden.

Bürgermeister Köster und Hans-Jörg Schraitle gaben noch einen Ausblick, wie es in Zukunft mit der Unterbringung Obdachloser und Flüchtlingen weitergehen solle. "Flüchtlinge dezentral unterzubringen, ist nach dreijähriger Versuchsphase als insgesamt positiv zu bewerten", erläuterte der Amtsleiter. Daher sei es naheliegend, auch obdachlose Familien oder andere "geeignete" Personen langfristig in Wohnungen unterzubringen. "Damit gäbe es gleich zwei Vorteile: Zum einen können wir die Unterkünfte abbauen, zum anderen die Menschen in qualitativ hochwertigem Wohnraum unterbringen", so Schraitle. Hier sei die Stadt mit der Städtischen Wohnbaugesellschaft (SWG) bereits in Gesprächen.

So geht es weiter

Damit Obdachlose in reguläre Wohnungen ziehen können, bedarf es vorbereitender Massnahmen. Zunächst müssen die finanziellen und persönlichen Verhältnisse der Menschen geprüft werden. Anschließend gibt es zwei Varianten, die der Stadt vorschweben. Zum einen wären Untermietverhältnisse möglich, bei denen die Stadt als Mieter auftritt. Zum anderen könnten aber auch direkte Mietverträge abgeschlossen werden. Eine umfassende Wohnraumbegleitung durch Fachpersonal ist geplant. (mom)