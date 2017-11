Friedrichshafen Spenden ermöglichen Sondenentwöhnung für anderthalbjährige Jana Klingler

Spenden haben der anderthalbjährigen Jana Klingler eine Sondenentwöhnung in häuslichen Umfeld ermöglicht. Die Krankenkasse wollte eine teurere Variante in der Klinik finanzieren, die für die Familie von Jana keine Option war. Die Welle der Hilfsbereitschaft wurde durch ein Gespräch mit der Aktion Gemeinsinn Ailingen ausgelöst.

Friedrichshafen – Kurz vor Weihnachten 2015 kam die kleine Jana nach einer unauffälligen Schwangerschaft in Friedrichshafen zur Welt. Leider wurde bei ihr sofort ein Herzfehler festgestellt – Diagnose: Pierre-Robin-Sequenz. Die Symptome dieser Erkrankung – die Gaumenspalte, das fliehende Kinn sowie die in den Rachen verlagerte Zunge – machten es Jana vom ersten Tag an unmöglich, Nahrung zu sich zu nehmen. Das alles erzählt Sabrina Klingler, Janas Mutter, beim Pressetermin im Ailinger Bürgersaal.

Anlass dieses Treffens ist die Wende, die die Aktion Gemeinsinn Ailingen für Jana und ihre Familie brachte. Bei Trudi Rieck von Gemeinsinn landeten Klinglers nach einer langen Odyssee. Der Weg bis hierhin war alles andere als einfach, das merkt man Sabrina und Christian Klingler deutlich an, als sie die Geschichte erzählen. Jana musste über eine nasale Magensonde ernährt werden. Ständiges Erbrechen der Sondennahrung und der Magensonde selber, die daraufhin im Stundentakt neu gelegt werden musste, beschreibt Christian Klingler "als eine traumatische Odyssee für Jana". Bestärkt und unterstützt durch ihre Logopädin stimmten die Eltern im August 2016 der operativen Anlage einer PEG-Sonde zu. Das ermöglichte bessere Bedingungen für Janas Nahrungszufuhr direkt über die Bauchdecke sowie Vorteile in der Arbeit mit den Ergotherapeuten und Logopäden.

Im Juni dieses Jahres folgte eine Herzoperation, die Jana seitdem jegliche Einnahme von Herzmedikamenten erspart. Das aber weiterhin ständige Erbrechen ließ Jana kaum an Gewicht zunehmen. Der nur anderthalb Meter lange Sondenschlauch schränkte sie in ihrer körperlichen Bewegung stark ein. Der nächste Schritt hieß also Sondenentwöhnung. Dafür gab es zwei Optionen für Familie Klingler: ein weiterer dreiwöchiger stationärer Klinikaufenthalt für Jana oder eine einwöchige Entwöhnung zu Hause, betreut durch Arzt Markus Wilken.

Sämtliche Institutionen bescheinigten Jana eine starke Klinik-Traumatisierung durch alle ihrer bisherigen Krankenhausaufenthalte und gaben keine Empfehlung für eine klinische Sondenentwöhnung. Die Krankenkasse der Klinglers verweigerte trotzdem die Übernahme der 8000 Euro Kosten für die Entwöhnung im häuslichen Umfeld mit einer 90-prozentigen Erfolgsquote. Stattdessen bewilligte die Kasse aber die 30 000 Euro für die Klinikvariante. Für die Eltern kam nur die häusliche Sondenentwöhnung für ihre anderthalb Jahre alte Tochter in Frage. Nur wussten sie nicht, wie sie das finanzieren sollen.

Durch ein vertrauensvolles Gespräch mit Trudi Rieck von der Aktion Gemeinsinn Ailingen kam eine regelrechte Welle ins Rollen, berichtet Christian Klingler. Die Aktion rief zum Spenden auf. Innerhalb von zwei Tagen konnte Ortsvorsteher Georg Schellinger schon sagen, dass die Summe zu schaffen sei. Den Spendern (siehe Kasten) ist es zu verdanken, dass Jana nach einer einwöchigen Sondenentwöhnung zu Hause endlich das Essen für sich entdeckt hat, wie Sabrina Klingler strahlend berichtet. Seit dem fünften Tag in der Entwöhnung bekommt Jana keinerlei Nahrung mehr über die Sonde, erzählt ihr Vater begeistert. Und genau in diesem Augenblick beißt Jana beherzt und lachend in einen Keks.

