Friedrichshafen Sozialer Brennpunkt Schwabstraße hat sich entspannt

Randale, Alkoholexzesse, eine Messerstecherei, Schüsse: Noch im April war die Polizei regelmäßig in einem privaten Wohnhaus in der Schwabstraße nahe des Bodenseecenters gefragt. Heute hat sich die Lage beruhigt. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Wie der SÜDKURIER berichtete, war sogar von einem neuen sozialen Brennpunkt in Friedrichshafen die Rede. Fünf Monate später ist es ruhig geworden um das Gebäude. "Die Situation in der Schwabstraße hat sich aus polizeilicher Sicht deutlich entspannt und ist derzeit unauffällig", bestätigt ein Polizeisprecher.

Ein junger Geschäftsmann hatte das Gebäude, ursprünglich eine Gewerbeimmobilie aus dem einst öffentlich geförderten Bestand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW, von der Wohnungsbaugesellschaft Vonovia (ehemals Deutsche Annington) mit Sitz in Bochum gepachtet. Seine Geschäftsidee: Er baute darin 32 Einzimmer-Appartments aus, voll möbliert mit Bett, Schreibtisch, Schrank und Bürostuhl und vermietet diese für jeweils rund 450 Euro. Macht monatliche Einnahmen von 14 400 Euro. Pünktlich bezahlt vom Jobcenter, denn die Bewohner des Gebäudes in der Schwabstraße sind laut Landratsamt größtenteils Hartz-IV-Empfänger. Arbeitslose, Asylbewerber, Menschen in Not, die sich auch dann nicht beschweren, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Anwohner und Bewohner berichteten nur hinter vorgehaltener Hand über "schlimme Hygiene", "lautstarke Auseinandersetzungen" und davon, dass sie "regelmäßig Angst" hätten.

Nachdem Bekanntwerden der Zustände in diesem Haus hat sich jedoch Einiges getan. Wie Polizei und Vonovia gegenüber dem SÜDKURIER erklären, gab es zum einen gemeinsame Gespräche mit Vertretern der Ortspolizeibehörde, dem Polizeirevier Friedrichshafen sowie der Vonovia. Zum anderen aber seien zwei Bewohner, die immer wieder in Auseinandersetzungen geraten seien, nicht mehr dort wohnhaft. "Einer der Bewohner ist derzeit in Untersuchungshaft, der andere ist umgezogen", erklärt der Polizeisprecher. Zudem wollte die Vonovia den Pachtvertrag mit dem jungen Geschäftsmann prüfen. Man sei noch in der Verhandlungsphase, lässt Vonovia-Sprecher Max Niklas Gille wissen.