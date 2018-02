vor 2 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Soroptimistinnen organisieren ersten Handtaschenflohmarkt

Die Clubschwestern von Soroptimist International in Friedrichshafen wollen das Projekt „BiA – Begleitung im Alltag“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) unterstützen und haben sich dafür eine besondere Aktion einfallen lassen. Erstmals veranstalten sie am Samstag, 14. April, 11 bis 16 Uhr einen Handtaschenflohmarkt in der Häfler Musikschule.