Friedrichshafen So sieht der künftige Schulhof des KMG aus

Mit rund 800 Schülern ist das Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) eine der größten Häfler Schulen. Doch so beengt wie hier geht es sonst nirgendwo zu, denn die Ganztagsschule hat nur eine kleine Außenfläche zur Verfügung – und die ist auch noch in die Jahre gekommen. Jetzt soll der Schulhof für rund 1,3 Millionen Euro saniert werden.

In seiner Sitzung am Dienstagabend bezeichnete der Technische Ausschuss (TA) die Sanierungspläne des Stadtplanungsamts als "herausragend" und segnete sie einstimmig ab . Gibt der Gemeinderat am 20. November sein "Ja", soll laut Stadtplanungsamt-Chef Wolfgang Kübler so "schnell wie möglich" losgelegt werden.

Bereits im Februar hatte der Gemeinderat nach längerer Debatte beschlossen, die beiden Schulhöfe (Nord und Süd) des KMG als erstes zu sanieren. Seither haben das Häfler Stadtplanungsamt gemeinsam mit dem Überlinger Landschaftsarchitekten Helmut Hornstein ganze Arbeit geleistet. "Wir starten mit dem Schulhof-Nord", erläuterte Kübler im TA. Ist dieser fertig, komme der kleinere, südlichere Schulhof an die Reihe. Geplant sind vier größere Bereiche (siehe Grafik): eine Multisport-Funktionsfläche (Ballkäfig) mit einer interaktiven Ballwand, neue Möblierung inklusive Slackline, eine Arena mit Sitzgelegenheiten, die vor den derzeitigen Aufenthaltsraum im Untergeschoss gebaut wird und diesen durch mehr Licht aufwertet, und ein verbesserter Mülltonnen-Platz. Außerdem sollen 75 neue Fahrradstellplätze entlang der Riedleparkstraße entstehen.

Für große Begeisterung bei den TA-Mitgliedern sorgte vor allem der Ballkäfig, der begrünt wird. Eine interaktive Torwand soll für mehr Action beim Ballspielen sorgen. "Das trifft den Zeitgeist und macht den Schülern sicher richtig viel Spaß", sagte Daniel Oberschelp (CDU). Dass die Sanierungspläne rund 560 000 Euro teurer werden als ursprünglich angenommen, war für den Ausschuss kein Thema. "Die Kosten sind nicht gestiegen", betonte Kübler, "wir hatten im Februar lediglich eine Schätzung vorgenommen – heute zeigen wir eine richtige Kostenberechnung." Der KMG-Schulhof sei aufgrund seiner geografischen Lage ein "Sonderfall" – und daher sei der entstandene Quadratmeter-Preis für die Schulhofsanierungen anderer Höfe nicht übertragbar. Für den Schulhof-Nord sind nun 1,07 Millionen Euro eingeplant, der südliche Teil einschließlich einer neuen Außenmöblierung der Mensa soll 250 000 Euro kosten. "Sie hören von uns kein Jammern, dass es teurer wird", betonte Heinz Tautkus (SPD). Die Notwendigkeit, dass hier dringend erneuert werden muss, sei allen Fraktionen durchweg klar gewesen – und man habe das Beste aus der kleinen Fläche herausgeholt.

Schulhofsanierungen

Etliche Schulhöfe in Friedrichshafen sind deutlich in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Im Februar hatte der Gemeinderat über eine Prioritätenliste diskutiert, die festlegen sollte, welche Schule den Anfang macht. Doch die Räte entschieden, dass zunächst die beiden KMG-Höfe an der Reihe seien – und alle anderen (Schulzentrum Ailingen, Graf-Soden-Gemeinschaftsschule, Graf-Zeppelin-Gymnasium, Pestalozzischule und Musikschule) im Zuge der Debatten um den Doppelhaushalt 2018/2019 nochmal besprochen werden sollen. Konkrete Entscheidungen stehen aber noch aus. (sab)