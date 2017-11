Friedrichshafen So machen Sie Ihr Atuo fit für den Winter

So machen Sie Ihr Atuo fit für den Winter

Reifen, Batterie, Ölstand, Bremsen und Licht: Auf was Autofahrer bei ihrem Auto während der kalten Jahreszeit achten sollten, erklärt ein Experte.

KfZ-Mechatroniker Oliver Roth hat gerade vier Winterreifen fertig montiert, noch steht das blaue Auto in der Werkstatt Autotechnik Rieser auf der Hebebühne. Das ist erst der Anfang. "Ein Wintercheck ist wie eine kleine Durchsicht", sagt er. "Winterreifen und Frostschutz sind wichtig, wir gucken aber auch immer Bremsen, Batterie, Ölstand und Scheinwerfer durch, es geht ja um die Sicherheit." Roth prüft nicht nur die Profiltiefe und den Luftdruck der Reifen. Ungleichmäßig abgefahrene Reifen können auf falschen Luftdruck oder falsch eingestelltes Fahrwerk hinweisen. Die Reifen sollten nicht zu alt sein, da sie mit der Zeit porös werden können. "Nach vier bis sechs Jahren sollten man über einen Austausch nachdenken", sagt er.

Roth rät, immer für freie Sicht zu sorgen. Saubere, eis- und schneefreie Scheiben sind für jeden Autofahrer Pflicht. "Ich verwende bei vereisten Scheiben Enteisungsspray. Mit dem Eiskratzer kann man die Scheiben beschädigen", sagt er. Sicherheitshalber hat Roth immer ein Scheibenreinigungsmittel dabei. Bei längeren Fahrten ist es sinnvoll, Schneeketten und Decken einzupacken.

Allzu oft in die Waschanlage müssen Autofahrer im Winter nicht: "Die meisten Autos sind ja versiegelt. Und kaum ist der Unterboden sauber, klebt wieder Salz dran", sagt Roth. Eine gründliche Wäsche im Frühjahr genüge.

Für unzureichend ausgerüstete Autos oder Nachlässigkeit der Fahrer etwa beim Scheibenenteisen drohen Geldbußen oder Punkte in Flensburg. Mindestens so wichtig ist der Fahrstil: Autofahrer müssen ihre Fahrweise den Witterungs- und Straßenvershältnissen anpassen: reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sind angesagt. Bei Dämmerung, Dunkelheit, Nebel, Schnee und Regen ist mit Licht zu fahren, auch am Tag. Der Wintercheck im Überblick: