Friedrichshafen So kommen Sie mit dem Fahrrad sicher durch den Winter

Radfahrer sind bei Schnee und Eis besonders gefährdet. Damit Sie sicher durch den Winter kommen, sollten Sie Einiges beachten. Ein Häfler Fahrradhändler gibt außerdem vier nützliche Tipps zu Ausrüstung und Pflege des Drahtesels.

Friedrichshafen – Der Winter ist als dunkelste Jahreszeit eine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer. Vor allem Radfahrer sind zwischen November und März besonders gefährdet. So wie Autofahrer auch haben Fahrradfahrer bestimmte Rechte und Pflichten, über die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) informiert. Darüber hinaus gibt der ADFC Tipps, wie man sein Fahrverhalten im Winter anpasst. Vor allem auf Schnee und Eis ist Vorsicht geboten. Wird es tatsächlich weiß auf den Straßen, sollten Radfahrer das Tempo reduzieren und in Kurven weder treten noch bremsen, so der Fahrrad-Club. Wenn sich Bremsen nicht vermeiden lasse, sollte frühzeitig und maßvoll gebremst und ruckartige Lenkbewegungen vermieden werden. Doch nicht nur die Fahrweise, auch die Kleidung ist im Winter noch wichtiger als im Sommer. Helle Jacken in auffälligen Farben erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr, so der ADFC. Auch ein Helm ist im Winter trotz fehlender Helmpflicht unerlässlich. Viele ersetzen den Kopfschutz im Winter lieber mit einer Mütze. "Die meisten, die sich einen Helm kaufen, kommen erst, nachdem sie gestürzt sind", sagt Andreas Goldberg, Besitzer des Häfler Fahrradladens "Radschlag".

Alle Sicherheitsmaßnahmen nützen jedoch nichts, wenn es wie in den vergangenen Wochen schneit. Grundsätzlich sind die Kommunen verpflichtet, die Radwege innerorts zu räumen. Wenn der Radweg noch nicht geräumt ist, dürfen die Fahrer auf die Straße ausweichen. Der Fußgängerweg bleibt in diesem Fall immer noch tabu. Doch auch auf der Straße ist Vorsicht geboten. Autofahrer sind zwar verpflichtet, beim Überholen anderthalb Meter Abstand zu halten. In der Praxis wird dies jedoch oft nicht eingehalten. Wenn es allzu brenzlig wird, hilft nur absteigen.

Helles Licht und Reflektoren Pflicht

Die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) schreibt vor, dass ein Fahrrad mit bestimmten Teilen ausgestattet sein muss, um als verkehrssicher zu gelten. Dazu gehören neben einer Klingel und funktionierenden Bremsen auch eine Lichtanlage und Reflektoren.

Vorgeschrieben sind laut ADFC ein weißer Frontscheinwerfer sowie ein rotes Rücklicht, sowie je ein roter und weißer Reflektor. Die Scheinwerfer können auch batteriebetrieben sein und müssen tagsüber nicht mitgeführt werden. Außerdem sind entweder Reflektorstreifen auf den Reifen oder zwei gelbe Speichenreflektoren pro Rad vorgeschrieben.

"Am besten sind heutzutage LED-Leuchten mit mindestens 30 Lux Lichtstärke", empfiehlt Andreas Goldberg. "Die sind sehr hell und flackern auch nicht mehr wie früher bei den klassischen Seitenläuferdynamos."

Gute Reifen mit ausreichend Profil

Bei Fahrrädern gibt es keine Winterreifenpflicht. Damit die Traktion auch auf nasser und rutschiger Fahrbahn gewährleistet ist, sollte der Reifen immer genug Profil haben. "Viele Fahrer haben stark abgenutzte Reifen. Wenn die Reifen dann noch sehr dünn sind, verliert man schnell den Grip", so Goldberg. Außerdem gibt es einen einfachen Trick, um die Traktion zu erhöhen. Der ADFC empfiehlt, bei rutschiger Fahrbahn etwas Luft aus den Reifen zu lassen. Dadurch vergrößert sich die Auflagefläche des Reifens. Welcher Luftdruck noch geeignet ist, steht auf der Seite des Reifens. Für Vielfahrer könnte sich die Investition in Winterreifen lohnen. Von speziellen Reifen mit Metallstollen rät Andreas Goldberg jedoch ab. "Bei uns am See schneit es einfach nicht genug, damit sich solche Reifen lohnen. Ich empfehle ganz einfach gute Reifen mit genügend Profil."

Bremsen und Antrieb brauchen Pflege

"Der Antriebsstrang und die Bremsen werden oft vernachlässigt", so Andreas Goldberg. Vor allem der Fahrradkette werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die Salzlauge, die im Winter die Straßen enteist, wird das Metall stark angegriffen. Im Extremfall kann die Kette reißen.

Damit es nicht soweit kommt, sollte die Kette regelmäßig gereinigt und geölt werden. Zur Reinigung kann Benzin verwendet werden, das entfettend wirkt. Anschließend muss die Kette erneut großzügig geölt werden. Auch die Ritzel am Hinterrad sollten vom Schmutz befreit und gereinigt werden.

Die Bremsen sollten nach Gefühl eingestellt werden. Wenn die Bremskraft nachlässt, sollte entsprechend nachjustiert werden. Scheibenbremsen sollten stets frei laufen, ohne zu schleifen. Bei V-Bremsen empfiehlt sich je nach Verschleiß ein Wechsel der Bremsklötze.

Fahren auf dem Radweg ist Pflicht

Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Das bedeutet, dass der Berufsverkehr komplett in die Dämmerung und Nacht fällt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Radfahrer möglichst getrennt vom Autoverkehr sicher ans Ziel kommen. Je nach Beschilderung können Radwege unterschiedlich genutzt werden. Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Nutzung eines Radwegs dann, wenn ein blaues Schild aufgestellt ist. Die Benutzung erfolgt immer in Fahrtrichtung, außer wenn es wie auf der Paulinenstraße eigens ausgewiesen ist.

Das Schild mit dem horizontalen Strich bedeutet, dass sich Radfahrer und Fußgänger einen Weg teilen und entsprechend Rücksicht nehmen müssen. Das Schild mit vertikalem Strich trennt Rad- und Fußgängerspur räumlich voneinander. Hier dürfen Radfahrer auch nicht auf den Fußweg ausweichen, etwa um zu überholen.