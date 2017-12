Friedrichshafen So kommen Sie an Karten für den Neujahrsempfang im Graf-Zeppelin-Haus

So kommen Sie an Karten für den Neujahrsempfang im Graf-Zeppelin-Haus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist Gastredner beim städtischen Neujahrsempfang am 14. Januar im Graf-Zeppelin-Haus.

Wolfgang Schäuble, Günther Oettinger, zuletzt Moritz Freiherr Knigge – die Liste der Redner beim Neujahrsempfang in Friedrichshafen hat einige prominente Namen zu bieten. 2018 wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Häflern sprechen, das Thema seiner Rede ist jedoch noch offen.

Traditionell findet der Neujahrsempfang am zweiten Sonntag im Januar, also am 14. Januar, im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses statt. Um 18 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Andreas Brand die Häfler Bürgerinnen und Bürger mit einer Ansprache. Darin blickt er laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung auf das zurückliegende Jahr 2017 und gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Stadt im Jahr 2018. Musikalische Begleitung gibt es vom Stadtorchester Friedrichshafen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil, zu dem die Häfler Lokalprominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport, Vereinen und Kultur – und alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, gibt es einen Stehempfang. Die numerierten Karten mit freier Platzwahl werden staffelweise verteilt. Seit vergangenen Samstag können sie über www.friedrichshafen.de/jahresempfang online bestellt werden. Am Samstag, 16. Dezember, können Karten von 10 bis 12 Uhr an mehreren Schaltern in der Eingangshalle vor dem Ludwig-Dürr-Saal (kleines Foyer) des Graf-Zeppelin-Hauses abgeholt werden. Damit haben auch berufstätige Bürger die Möglichkeit, numerierte Karten für den Jahresempfang zu erhalten. Außerdem gibt es Karten in den Ortschaften und im Bürgeramt Fischbach. Die Ausgabe beginnt am Montag, 18.

Dezember, um 8 Uhr. Die Karten für den Hugo-Eckener-Saal sind mit einer Nummer versehen und weisen jeweils einen festen Sitzplatz zu. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass höchstens zwei Karten pro Person abgegeben werden. Insgesamt stehen mehr als 1 400 Plätze zur Verfügung. Neben den numerierten Sitzplätzen im Hugo-Eckener-Saal stehen außerdem 430 Plätze im Ludwig-Dürr-Saal zur Verfügung. Dort wird das offizielle Programm via Video übertragen.