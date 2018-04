Friedrichshafen So kommen Sie am Dauerstau vorbei

So kommen Sie am Dauerstau vorbei

Fahrrad- oder Zugfahren ist eine echte Alternative. Die Anwohner in der Kitzenwiese sind mittlerweile genervt, weil viele 40-Tonner ins Wohngebiet fahren und dort wenden wollen

Es ist jeden Morgen und jeden Abend dasselbe Bild: Auf der Umleitungsstrecke staut sich der Verkehr. Mal ist es schlimmer, mal besser. Aber die Autofahrer, die aus Lindau, Kressbronn oder Tettnang nach Friedrichshafen müssen, haben es derzeit nicht leicht. In den sozialen Netzwerken wird geschimpft, was das Zeug hält. Fahrzeiten von einer bis eineinhalb Stunden sind aus Kressbronn mittlerweile keine Seltenheit. Wer es dann bis nach Friedrichshafen geschafft hat, steht gleich wieder im nächsten Stau. Die Sperrung der Keplerstraße dauert noch bis zum 27. April an.

Zeitweise war der Riedleparktunnel gesperrt, wegen einer Brandschutzübung und Wartungsarbeiten. Am Donnerstag musste der Tunnel erneut gesperrt werden, diesmal war ein Feuerwehreinsatz nötig, weil eine ölhaltige Flüssigkeit ausgetreten war, wie die Polizei mitteilte. Es gibt aber Alternativen zum Dauerstress im Dauerstau. Gerade bei dem herrlichen Wetter, das derzeit herrscht.

Umstieg aufs Fahrrad: Wir haben es selbst ausprobiert. Wer mit dem guten alten Drahtesel fährt, ist deutlich schneller, als mit dem Auto. Von Tettnang etwa sind es bis in die Innenstadt etwa 25 Minuten, verbunden mit dem herrlichen Gefühl, an der frischen Luft an den stehenden Lastwagen und Autos einfach vorbeizupreschen. Wer dann noch ein E-Bike sein eigen nennt, kann mit 25 Km/h bergauf oder bergab am Stau vorbei fahren. Der Fahrradhändler Saikls in Meckenbeuren etwa vermietet E-Bikes. Sie kosten 35 Euro pro Tag, wer länger eines leiht, vereinbart einen Wochenpreis mit Saikls. Beim Fahrradverleih Friedrichshafen in der Werastraße kostet ein E-Bike 20 Euro pro Tag, ein normales 8 Euro.

Wir haben es selbst ausprobiert. Wer mit dem guten alten Drahtesel fährt, ist deutlich schneller, als mit dem Auto. Von Tettnang etwa sind es bis in die Innenstadt etwa 25 Minuten, verbunden mit dem herrlichen Gefühl, an der frischen Luft an den stehenden Lastwagen und Autos einfach vorbeizupreschen. Wer dann noch ein E-Bike sein eigen nennt, kann mit 25 Km/h bergauf oder bergab am Stau vorbei fahren. Der Fahrradhändler Saikls in Meckenbeuren etwa vermietet E-Bikes. Sie kosten 35 Euro pro Tag, wer länger eines leiht, vereinbart einen Wochenpreis mit Saikls. Beim Fahrradverleih Friedrichshafen in der Werastraße kostet ein E-Bike 20 Euro pro Tag, ein normales 8 Euro. Fahren Sie mit der Bahn: Wer aus Lindau, Kressbronn oder Eriskirch nach Friedrichshafen möchte, kann auch mit dem Zug fahren. Von Kressbronn aus dauert die Fahrt je nach Zug zwischen zehn und siebzehn Minuten, aus Lindau etwa eine halbe Stunde. Der Vorteil: im Zug kann man Zeitung lesen, Musik hören oder einfach die Landschaft genießen. Morgens fahren die Züge etwa alle halbe Stunde. Von Kressbronn kostet eine Einzelfahrt für einen Erwachsenen 3,60 Euro. Aus Lindau kostet eine Fahrt 5,35 Euro.

Wer aus Lindau, Kressbronn oder Eriskirch nach Friedrichshafen möchte, kann auch mit dem Zug fahren. Von Kressbronn aus dauert die Fahrt je nach Zug zwischen zehn und siebzehn Minuten, aus Lindau etwa eine halbe Stunde. Der Vorteil: im Zug kann man Zeitung lesen, Musik hören oder einfach die Landschaft genießen. Morgens fahren die Züge etwa alle halbe Stunde. Von Kressbronn kostet eine Einzelfahrt für einen Erwachsenen 3,60 Euro. Aus Lindau kostet eine Fahrt 5,35 Euro. Bilden Sie Fahrgemeinschaften: Wenn es nicht anders geht, als mit dem Auto zu fahren, könnten Sie vielleicht in Ihrem Betrieb mit Kollegen Fahrgemeinschaften bilden. Denn dann wären weniger Autos auf der Straße und der Stau vielleicht ein bisschen kürzer. Außerdem vergeht die Zeit, die man im Auto verbringen muss zu zweit, zu dritt, oder gar zu viert viel schneller.

Wenn es nicht anders geht, als mit dem Auto zu fahren, könnten Sie vielleicht in Ihrem Betrieb mit Kollegen Fahrgemeinschaften bilden. Denn dann wären weniger Autos auf der Straße und der Stau vielleicht ein bisschen kürzer. Außerdem vergeht die Zeit, die man im Auto verbringen muss zu zweit, zu dritt, oder gar zu viert viel schneller. Was sagt die Polizei zur Situation: Die Polizei versucht, den Verkehr so gut es geht zu überwachen. Wie ein Pressesprecher mitteilte, ist die Lage vor allem montags, dienstags und freitags besonders prekär. Insgesamt gebe es aber eher wenige Verstöße, abgesehen von einigen Fahrern, die Wirtschafts- oder Radwege als Ausweichstrecken nutzen.

Sperrung noch bis 15. Juni

Die B 31 zwischen Eriskirch-West und Friedrichshafen-Kitzenwiese ist seit dem 8. April in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße und die Erneuerung der Auf- und Abfahrten in dem gesperrten Bereich. Die Bundesstraße ist geöffnet bis zur Ausfahrt Eriskirch-West, auch wenn der Verkehr bereits in Kressbronn abgeleitet wird.

Während der Messe Tuning World Bodensee (Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Mai) sowie in den Pfingstferien (19. Mai bis 3. Juni) wird die Bundesstraße in beide Richtungen befahrbar sein, so das Landratsamt. Bekanntermaßen gibt es an diesen Terminen allerdings besonders viel Verkehr, womit sich die Lage insgesamt kaum verbessern wird. (mom)

Manch ein Lastwagen verirrt sich in das Wohngebiet Kitzenwiese

Seit Beginn der Sperrung fahren immer wieder Lastwagen in die Kitzenwiese, weil sie wenden wollen. Grund dafür ist, dass die Fahrer der 40-Tonner, die in Richtung Lindau auf die (gesperrte) B 31-Auffahrt Friedrichshafen Ost möchten, dort versuchen, dem Verkehrschaos zu entkommen.

Eberhard Utz, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerforums Ost, wandte sich deswegen ans Landratsamt. "Am Freitag wurden 82 Lastwagen, am Donnerstag 72 an der Kreuzung Tannenweg/Länderöschstraße gezählt, die dort wenden wollten", schreibt Utz und forderte ein generelles LKW-Verbot während der Sperrung. Die Zustände in der Kitzenwiese sind nach Auffassung der Anwohner kritisch, denn sogar der Zaun des Kindergartens wurde bereits von einem Lastwagen beschädigt, der offenbar die Kurve nicht gekriegt hatte.

Das Landratsamt veranlasste nun, eine Änderung der Beschilderung am Seewaldkreisel. Bisher wurden Autos und Lastwagen, die in Richtung Lindau wollten, nach Friedrichshafen geführt. "Diese Beschilderung wurde durchgestrichen", erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. Eine weitere Maßnahme ist derzeit aber nicht in Sicht. "Wir können nicht verhindern, wenn sich Fahrer nicht an die Beschilderung halten", so Schwarz.