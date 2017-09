Friedrichshafen So haben die Häfler gewählt

So haben die Häfler gewählt

Der SÜDKURIER zeigt Details aus den Häfler Wahlbezirken und hat örtliche Parteivertreter zu einer möglichen Jamaikakoalition befragt. Die Stadt ist für Parteien kein homogenes Pflaster. Die Wahlbeteiligung ist dieses Jahr ein Grund zur Zuversicht.

Viele Anhänger der beiden Volksparteien wären an diesem sonnigen Montagmorgen nach der Bundestagswahl wohl lieber im Bett geblieben. CDU und SPD fuhren die schlechtesten Ergebnisse seit Bestehen der Bundesrepublik ein, während bei den kleinen Parteien aufgeatmet oder gefeiert wird. Und während in Berlin noch Ursachenforschung betrieben wird, lichtet sich auch in Friedrichshafen der Nebel über dem Wahlergebnis. Der SÜDKURIER zeigt Details aus den Häfler Wahlbezirken und hat örtliche Parteivertreter zu einer möglichen Jamaikakoalition befragt.

Über eine wichtige Kennzahl des Wahlabends können sich alle Parteien freuen: auch in Friedrichshafen ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2013 um mehr als vier Prozentpunkte auf 76,4 Prozent und damit sogar leicht über den Bundesdurchschnitt von 76,2 Prozent gestiegen. 2013 lag die Wahlbeteiligung laut Statistischem Bundesamt noch bei 72 Prozent. CDU in Ortsteilen stark: Je ländlicher, desto konservativer wird gewählt. In den Häfler Wahlbezirken, in denen die CDU am stärksten abschnitt, war die SPD am schwächsten. Ein Beispiel: der Wahlbezirk Rathaus Ettenkirch ging mit 51 Prozent der Erststimmen als einziger Bezirk mit absoluter Mehrheit an Lothar Riebsamen, während Leon Hahn (SPD) dort mit 13,8 Prozent sein schwächstes Ergebnis einfuhr. Auch bei den Zweitstimmen liegt Ettenkirch mit 45,8 Prozent vorne, gefolgt von Ailingen (45,0) und Ittenhausen mit 42,4 Prozent. Ebenso gingen alle Fischbacher Wahlbezirke mit über 40 Prozent an die Union. Erst dann folgt Raderach mit 39,4 Prozent.

Der Linkspartei ist es in 20 von insgesamt 57 Wahlbezirken nicht gelungen, über die 5-Prozent-Hürde zu springen. Das beste Ergebnis erreichte die Partei im Bezirk Albert-Merglen-Schule. Aber auch im Rathaus am Adenauerplatz konnten die Linken 11,4 Prozent der Wähler überzeugen. Unter den Kleinstparteien gelang allein der ÖDP mit ihrer Spitzenkandidatin Sylvia Hiß-Petrowitz mit 1,6 Prozent ein kleiner Achtungserfolg. Das sagt die Kommunalpolitik: Dass eine Jamaikakoalition keine Liebesheirat wird, war allen Beteiligten im Landratsamt anzumerken, wo sich die Spitzenkandidaten am Sonntag trafen. Vor allem den umworbenen Bräuten FDP und Grünen waren Vorbehalte anzumerken. "Wir werden Jamaika versuchen, auch wenn diese Koalition viele Schwierigkeiten mit sich bringt", sagte Martin Hahn (Grüne). "Es kann nicht sein, dass wir wieder in einer Koalition der Riesenverlierer landen. Die Große Koalition hat ausgedient", sagte Hahn. Dass eine Koalition infrage kommt, hält man auch bei der FDP für möglich. "Das schließe ich jetzt mal nicht aus. Man wird sehen, ob wir das hinbekommen. Aber wir wollen keine Koalition mit einem Minimalkonsens", ergänzte Christian Steffen-Stiehl (FDP). Auch für Lothar Riebsamen (CDU) hat die exotische Koalition einen Vorteil. Mit Blick auf den hellblauen Balken der AfD sagte er, dass eine Jamaikakoalition dabei helfen könne, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen.

Die Zahlen zur Wahl

Die CDU erreicht in Friedrichshafen 35,3 Prozent und ist mit 11,4 Punkten minus die größte Verliererin des Wahlsonntags. Auch die SPD verliert noch einmal 5,5 Prozent und kommt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 16,2 Prozent. Alle kleineren Parteien legen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl teilweise deutlich zu. Die FDP erhält 12,1 Prozent (+6,8), die Grünen 12,5 (+2,8) und die Linkspartei erreicht 6,7 Prozent (+1,9). Die AfD kann ihr Ergebnis mit 12,4 Prozent mehr als verdoppeln und ist mit 7,5 Punkten über ihrem Ergebnis von 2013 die Hauptgewinnerin. Die Wahlbeteiligung ist analog zum bundesweiten Trend auch in der Stadt gestiegen. 76,4 Prozent der Menschen haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, bundesweit waren es 76,2 Prozent (+4,7). 2013 lag die Beteiligung in Friedrichshafen noch bei 72 Prozent. (kbr)