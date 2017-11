Friedrichshafen "Singing Balconies" ziehen gebannte Blicke nach oben

Mehrere Dutzend Zuschauer zogen am Freitagnachmittag während der fünfte Auflage von "Singing Balconies" durch die Stadt.

Wenn es zum Feierabend-Cappuccino in Friedrichshafen Live-Musik gibt, ist in der Regel Kulturufer-Zeit. Wenn an einem eigentlich ganz normalen Freitagnachmittag Anfang November plötzlich Gesang und Musik vom Balkon des Rathauses erklingen, sorgt das auch für manchen überraschten Blick in die Höhe. Als der erste Applaus für Antonia Fuchs und Nico Günzel alias "Brothers and Sisters" über den Adenauerplatz hallt, da sind die beiden mit dem Soundcheck noch nicht ganz durch.

Als Leonie Lindenschmid und Marco Janoschka die fünfte Auflage von "Singing Balconies" eröffnen, blicken bereits mehrere Dutzend Zuschauer gebannt nach oben. Wer ahnungslos gekommen und zu nahe am noch rauschenden Buchhornbrunnen stehen geblieben ist, versteht die Worte der beiden Studenten der Zeppelin-Universität, die die Organisation der Veranstaltung übernommen haben, nicht unbedingt. Ein kurzes Gespräch mit anderen Zuhörern gibt aber Aufschluss. Live-Musik zum Wochenend-Auftakt, das verbindet.

Während Yannik Gräf auf einem Balkon am Antoniusplatz zur Gitarre greift, gesellen sich weitere Passanten zu der Gruppe. Die Lautstärke ist noch nicht ideal eingestellt, da wird von einem anderen Balkon aus nach der Quelle der Irish-Folk-Songs geschaut. "Vielleicht stelle ich meinen Balkon nächstes Mal auch zur Verfügung", überlegt eine Häflerin laut. An diesem lauen Novemberabend führt der "Singing-Balconies"-Spaziergang vor insgesamt acht solcher kleinen Bühnen, quer durchs Zentrum bis zum Schulmuseum und schließlich wieder an die Uferpromenade.