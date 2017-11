Beim Konzert am 2. Advent im GZH werden Beethovens „Pastorale“ und Dvoraks Cellokonzert aufgeführt. Solist am Cello wird Gustav Rivinius sein.

Blitze zucken von den Geigen, Celli und Bässe grollen den Donner, wie Sturmwind pfeift es von der Flöte: das Sinfonieorchester Friedrichshafen probt den vierten Satz der „Pastorale“ von Ludwig van Beethoven. „Gewitter und Sturm“ heißt der. „Da rumpeln wir mit den Bläsern zusammen und jeder weiß, was gemeint ist“, sagt Wilhelm Schmidt, der Stimmführer der Bässe. „Das ist so schön lautmalerisch.“ Die Pastorale begeistert die Musiker. Beethoven komponierte seine sechste Sinfonie als Ausdruck der Empfindungen angesichts der Natur. „Die Musik zeichnet die Bilder so, dass man sich total damit identifizieren kann“, sagt Klarinettistin Christine Zimmermann. „Die Sinfonie ist ein Traum, die hat so eine Leichtigkeit, eine ganz feine Bewegtheit, das finde ich fantastisch“, sagt Bratschen-Stimmführerin Barbara Petith. Hornist Christian Beemelmans bekräftigt: „Schon der vierte Satz lohnt den Eintritt.“

Er liebt auch das Cellokonzert von Antonín Dvorak; das zweite Werk, das die Musiker einstudieren. „Schon als Jugendlicher habe ich das gehört, ich habe es schon 15 Mal mitgespielt und freue mich jedes Mal darauf.“ So geht es auch Marina Pichler, die in der ersten Geige spielt: „Das ist schon immer mein Lieblingskonzert gewesen, es ist einfach wunderschön“, sagt sie. Das Konzert entstand gegen Ende von Dvoraks Amerika-Aufenthalt. In ihm greift der Komponist wieder auf seine böhmischen Wurzeln zurück. Gustav Rivinius wird beim Cellokonzert als Solist in Erscheinung treten. Als bisher einziger deutscher Musiker wurde Rivinius mit dem 1. Preis und der Goldmedaille des Internationalen Tschaikowsky Wettbewerbs 1990 ausgezeichnet.

Dirigent Joachim Trost ist noch nicht zufrieden mit dem ersten Beethoven-Satz. „Das war jetzt schon sauber und akzentuiert, aber es berührt mich nicht. Ich brauche leidenschaftliches Beben auf den Stühlen!“ „Haben Sie nicht gesehen, wie wir gebebt haben?“, fragt Frauke Beck, die Bratsche in der Hand. „Ich schau jetzt mal hin“, verspricht Trost und gibt einen neuen Einsatz. Wenig später bricht er ab – einige Musiker sind schneller unterwegs als andere. „Eigentlich versuche ich Sie seit Jahren zu überzeugen, dass es für uns alle besser ist, wenn Sie mit mit zusammen spielen“, sagt Trost.

Das Sinfonieorchester probt für sein Konzert am zweiten Advent im GZH. Beim Probenwochenende auf Schloss Hersberg kommen die Bläser dazu, die Streicher üben seit September. Zum ersten Mal hören sie, wie im zweiten Satz der Pastorale die Flöte eine Nachtigall nachahmt, die Oboe die Wachtel und die Klarinette den Kuckuck, oder wie die Holzbläser das Cellokonzert eröffnen. „Das ist wie eine Belohnung, wenn alles zusammenkommt“, sagt Cellistin Jutta Föhr. „Bei einem Probenwochenende können wir intensiver arbeiten als in den kurzen Proben unter der Woche, man bekommt mehr Sinn für das Große und Ganze“, sagt Vize-Vorsitzender Michael Streich. „Außerdem macht es Spaß, längere Zeit als Orchester zusammen zu sein.“

Zwar muss Trost noch einige Male unterbrechen, „Katastrophentriolen“ rufen, „Stimmprobenstelle“ oder „nicht komponieren!“. Aber als die Probe zu Ende geht, sagt er: „Beim Beethoven habe ich ein gutes Gefühl.“ Etwas Zeit zu proben bleibt ihnen ja noch.

Das Konzert findet am Sonntag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im GZH statt. Karten für 33, 26, 18 und 11 Euro gibt es an der GZH-Tageskaase unter Telefon 0 75 41/28 84 44.