Tettnang Serienstraftäter steht vor Gericht

Ein 32-Jähriger muss sich wegen 26 Anklagepunkten mit zwölf verschiedenen Delikten verantworten.

Seit Dienstag läuft vor dem Amtsgericht Tettnang der Prozess gegen einen 32-jährigen Serienstraftäter. Der Angeklagte, der sich seit Ende September vergangenen Jahres in Untersuchungshaft befindet, scheint unbelehrbar. Zuvor saß er schon in Ulm und Heidelberg vor Gericht.

Verantworten muss sich der Mann in diesem Prozess für insgesamt zwölf verschiedene Delikte, die er in 26 Einzelfällen in Zeitraum März bis September 2017 verübt haben soll. Alleine achtmal wurde der Mann am Steuer eines Autos erwischt, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Laut Staatsanwaltschaft leistete sich der Mann zudem eine ganze Reihe von Taxi-Prellereien oder bezahlte mehrfach an Tankstellen das getankte Benzin nicht. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Körperverletzungen zählen zur langen Liste der Anklage.

Weitaus schwerwiegender sind die Vorwürfe, welche die Staatsanwaltschaft in der fast 40-minütigen Anklageschrift für August und September 2017 auflistete. So trafen ihn Polizeibeamte mit einer Pistole samt Munition an. Nur zwei Tage später versuchte er mit mitgebrachtem Benzin, in einem Aufenthaltsraum einer Friedrichshafener Asylbewerber-Unterkunft ein Feuer zu legen. Dabei konnte er gerade noch von Bewohnern gestoppt und überwältigt werden. Zur endgültigen Festnahme war es dann Ende September 2017 gekommen, als er in Friedrichshafen eine Fußgängerin überfallen haben soll und es auf die Handtasche abgesehen hatte. Der erste Prozesstag beschränkte sich auf die Verlesung der Anlage. Ob sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern wird, wird sich beim Fortsetzungstermin am 16. April zeigen. Das Amtsgericht hat insgesamt drei weitere Sitzungstage anberaumt.