Am Mittwoch vor genau 50 Jahren war es soweit: Das bis heute weltweit einzige senkrechtstartende Jet-Transportflugzeug, die Dornier Do 31, hob auf dem Dornier Testgelände in Oberpfaffenhofen zur ersten vollständigen "Vertical Take-Off and Landing-Platzrunde" (VTOL) ab. Damit gelang den Dornier-Ingenieuren und Cheftestpilot Drury W. Wood der senkrechte Start, der anschließende Übergang in den Horizontalflug (Transition) und die anschließende senkrechte Landung.

Mit dabei war auch Hans Rick, damals als Triebwerks-Ingenieur bei Dornier an der gesamten Entwicklung der Do 31 beteiligt. "Eigentlich war dieser Flug für uns gar nicht mehr so wirklich aufregend – alles ging routinemäßig ab, alles lief perfekt", erinnert er sich. Seit 1962 war Hans Rick bei der Konzeption des Senkrechtstarters dabei, der im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums entwickelt wurde. Für 247 Millionen D-Mark sollte ein senkrecht startendes und landendes Transportflugzeug der 25-Tonnen-Klasse gebaut werden. Begonnen wurde mit dem Programm 1962. "Das Projekt war außergewöhnlich, denn viele Dinge mussten für die Do 31 erst erfunden werden", erzählt David Dornier, Direktor des Dornier Museums.

Hans Rick war dafür zuständig, die Triebwerke mit zu entwickeln, die den senkrechten Start einer Transportmaschine überhaupt erst möglich machen. Im April 1964 wurde ein allererster Versuch gestartet. Dafür war ein Reglerversuchsgestell gebaut worden, an Bord Testpilot Karl Kössler. "Dieser Versuch war entscheidend – denn noch niemals zuvor war diese Technik ausprobiert worden", erinnert sich Hans Rick. "Das war spannend, denn die entscheidende Frage war, ob der Pilot im Notfall das Gestell auch steuern konnte", so Rick. Alles funktionierte, der allererste Versuch gelang. In den folgenden Jahren folgten viele weitere "Erstflüge" – doch erst am 28. Februar 1968 gelang tatsächlich die vollständige Platzrunde.

Mit diesem erfolgreichen Testflug hatte das Unternehmen Dornier mit seinen Ingenieuren und Technikern den Nachweis erbracht, dass alle technischen Herausforderungen bei der Entwicklung des senkrechtstartenden Transportflugzeugs gelöst wurden. Dabei war schon damals allen Beteiligten klar, dass die Do 31 keine Zukunft haben würde. "Es gab zu viele Probleme. Eines waren die Bodeneffekte", erinnert sich Rick. Denn die Triebwerke, die das Flugzeuge senkrecht in die Höhe brachten, wirbelten Staub und Steinchen auf, die leicht wieder angesaugt werden konnten. "Und das barg die Gefahr, dass die Triebwerke ausfielen", so der Ingenieur.

Neben diesen Problemen gab es aber noch weitere, allen voran Sicherheitsfragen. "Die Transitionsphase, also der Übergang von dem Senkrecht- in den Horizontalflug war besonders kritisch", so Rick. Schließlich fand das Programm keine Fortführung. Trotzdem beurteilen Hans Rick und alle Beteiligten die Entwicklung der Do 31 als besonders wichtig. "Wir haben damit Neuland betreten und waren bei dieser Technik weltweit führend." Mit diesem Programm hätte die deutsche Flugindustrie wieder Anschluss an den Weltmarkt bekommen. Noch wichtiger: "Wir wurden endlich wieder ernst genommen als Ingenieure", erinnert sich Rick.

Viele Versuche Vor dem tatsächlichen Erstflug gab es bereits viele Flugversuche: zuerst am 21. April 1964 mit dem Reglerversuchsgestell, darauf folgten verschiedene Schwebeversuche mit einem Schwebegestell (11. Januar 1967, 24. Januar 1967 und am 7. Februar 1967). Das Modell Do 31 E1 startete erstmals am 10. Februar 1967, das Modell Do 31 E3 wurde am 22. und 28. November getestet, Erstmals gelang die Starttransition am 16. Dezember 1967, die Landetransition am 21. Dezember 1967. Der erste komplette VTOL-Flug der Do 31 E3 gelang schließlich am 28. Februar 1968 – heute vor 50 Jahren.

