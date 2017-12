Friedrichshafen Senioren-Tanztee: Nachfolger für Organisation gefunden

Es wird auch weiterhin regelmäßig Senioren-Tanztees im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen gegeben. Erika und Herbert Achberger haben die Organisation an Walter Schmid, Marianne kloss, Dijana Veres und Waltraud Rundel übergeben.

Sonntagnachmittag im Graf-Zeppelin-Haus. Der Colsman-Saal ist gut gefüllt. Gut 100 Tanzfreudige sind wieder zum Senioren-Tanztee gekommen, aus Friedrichshafen und Umgebung, sogar aus Lindau und Scheidegg. Kaum lässt der Alleinunterhalter die ersten Takte erklingen, füllt sich das Parkett in Sekundenschnelle. Daran wird sich in den kommenden drei Stunden wenig ändern. Nicht lange bitten lassen sich auch Erika und Herbert Achberger. Für das Tanzen sind die Beiden immer zu haben. 14 Jahre lang hat das Ehepaar diese Veranstaltung organisiert, die achtmal pro Jahr über die Bühne geht.

Wenn es darum ging, Termine mit Stadt und Tourist-Information abzusprechen, mit den Musikern zu verhandeln, die Kasse zu führen und die Pressearbeit zu übernehmen, dann waren sie zur Stelle. Sie bemühten sich lange darum, Nachfolger für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu finden. Umso glücklicher sind sie, dass sich auf einen Aufruf in der Zeitung hin schließlich doch noch jemand meldete. "Solch eine tolle Veranstaltung darf man einfach nicht sterben lassen", sagt der 69-jährige Walter Schmid, dem das Ehrenamt vertraut ist. Er engagiert sich unter anderem im Seniorentreff Haus Sonnenuhr. Dass er jetzt dreifache weibliche Verstärkung bekommen hat und zusammen mit Marianne Kloss, Dijana Veres und Waltraud Rundel das künftige Organisationsteam bildet, darüber freuen sich auch die Anwesenden umso mehr.

"Alles soll so weiterlaufen wie bisher", betont Walter Schmid. Natürlich gelte der Dank dem Ehepaar Achberger für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit, aber auch der Stadt für die Möglichkeit, dem tänzerischen Hobby "in so wunderschönem Ambiente" nachgehen zu können.

Welche Tänze denn vor allem gewünscht sind? "Ich mag's flott, es darf gerne auch Rock 'n' Roll sein", sagt Marianne Kloss. Auf der Tanzfläche ist immer noch Hochbetrieb. Nicht müde scheinen auch Erika und Herbert Achberger zu werden. Dass sie auch in Zukunft dem Senioren-Tanztee treu bleiben wollen, das ist für sie Ehrensache. Ohne die Last der Verantwortung tragen zu müssen, tanzt es sich offenbar noch leichtfüßiger. Als reiner Organisator und "Nichttänzer" outet sich einzig Walter Schmid. "Aber was nicht ist, kann ja noch werden", meint derweil Marianne Kloss. Dijana Veres pflichtet ihr augenzwinkernd zu.

Die nächste Gelegenheit zum Tanzen ist am Sonntag, 7. Januar um 15 Uhr beim Senioren-Tanztee im Graf-Zeppelin-Haus. Der Eintritt kostet 4 Euro.