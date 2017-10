Bernhard Speer ist nach einem Autounfall im Krankenhaus. Das Konzert am 5. Dezember im GZH entfällt.

Das für den 5. Dezember terminierte Konzert des Duos „Seiler und Speer“ im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen muss abgesagt werden – ebenso wie die übrigen für November und Dezember geplanten Konzerte. Das gibt der Veranstalter Vaddi Concerts bekannt. Bernhard Speer hatte nach Medienberichten einen Autounfall und musste mit ernsten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Konzertkarten können an der Vorverkaufstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. (rup)