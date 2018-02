Friedrichshafen Seeputzete fördert zehn Kubikmeter Müll aus dem Gebüsch

Von der Spritze bis zum Autoreifen: 60 Freiwillige durchkämmen das Gebiet an der Rotach und sammeln Müll ein.

Eine eiskalte Brise fegt über den Parkplatz am Cap Rotach. Trotzdem finden sich etwa 60 Freiwillige, dick eingepackt mit Wollmützen, wasserfesten Schuhen und Gummihandschuhen am Samstagmorgen zur Seeputzete ein. Während sich die Angelsportjugend Rotach aufwärts vorarbeitet, durchkämmen die Mitglieder von BUND, Nabu und Greenpeace die Natur nördlich der Seewiesenstraße. Die Jugendfeuer-wehr hat sich das Seeufer in diesem Abschnitt vorgenommen. "Als wir 2010 die Seeputzete in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt haben, hatten wir im Umweltamt die Befürchtung, dass für die Aktion im folgenden Jahr zu wenig Müll vorhanden sein könnte", sagt Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle. Die Befürchtung stellte sich als unbegründet heraus. "Traurige Realität", ergänzt er. Jedes Jahr kommen alleine in diesem Bereich etwa zehn Kubikmeter Müll zusammen. "Wenn die Vereine das nicht regelmäßig machen würden, hätten wir in ein paar Jahren eine Müllhalde am See", ist er überzeugt und freut sich, dass sich die Jugend für die Umwelt engagiert.

So wird nicht nur die Natur für Spaziergänger sauber gehalten, Tiere werden davor bewahrt, sich zu verletzen oder gar zu vergiften und die Brandgefahr wird reduziert. Flaschen ohne Ende befördern die Jugendlichen in schwarze Müllsäcke, während sie über halbverrottetes Seegras balancieren um hin und wieder bis zum Knie einzubrechen, was den Spaß etwas Sinnvolles zu tun, nicht schmälert. Lachend kommt der elfjährige Tobias Brauchle mit einer Klobürste aus dem Gebüsch. Marco Lechmann findet neben einem gut erhaltenen Regenschirm auch eine Wollmütze. "Uns wundert nichts mehr", kommentiert Tim Hofmann den Fund. Doch nicht alles ist lustig heute Morgen. Eine gebrauchte Spritze inklusive Nadel und jede Menge Plastikmüll von der Shampooflasche bis zur Plane liegen am Strand. Die vielen Autoreifen, die hier regelmäßig entsorgt werden, befinden sich aufgrund des hohen Wasserstands diesmal unter Wasser. Nach einer Stunde sind bereits fünf große Säcke voll. "Ich verstehe nicht, wie man seinen Müll hier einfach so abladen kann", sagt Marco Lechmann. Der junge Feuerwehrmann beteiligt sich zum wiederholten Mal an der Aktion.