Friedrichshafen Seekult-Festival zwischen Melancholie und Lachtränen

Von Punkrock bis zur Podiumsdiskussion mit Boris Palmer: Das Seekult-Festival im Kulturhaus Caserne, organisiert von Studenten der Zeppelin-Universität, hat alles zu bieten.

Musik, Performance, Theater, Kunst, Diskurs, Tanzen: Das siebte Seekult-Festival lässt vor allem verschiedene Welten aufeinandertreffen – Realität und Fiktion, Macht und Ohnmacht, Eigenes und Fremdes. Schon am Eingangsbereich geht es los. Kaum das Festivalbändchen um den Arm geschnürt, blickt man schon am Torbogen in zahlreiche Gesichter. Die Wände des Torbogens sind voll von Porträts. Schwarz-weiß-Skizzen aller möglicher Menschen – mit Brille, ohne Brille, mit Bart, ohne Bart. Man guckt sie an und fragt sich: "Habe ich eines dieser Gesichter schon einmal gesehen?" Genau das fragt auch die Künstlerin selbst. "Have you seen?" lautet der Titel der Ausstellung der Illustratorin "This Man This Women" aus Lissabon.

Im Innenhof geht es direkt weiter. Vom klimperndes Glashaus der "Blauen Blume", einer kleinen Bühne, welche an ein altes, kleines, rustikales Glashaus erinnert, klingt Musik durch den Hof der Caserne. Sophia Aimée macht sich mit ihren souligen Interpretationen neue Fans auf dem Festival. Mit ihrer rauchigen Stimme haucht sie selbst 90er-Jahre-Punkrock-Songs modernen Soul-Flair ein. Zum Zuhören kann man es sich unter einem großen Baum auf selbst gemachten Palettensofas gemütlich machen. Ja, für schöne Atmosphäre ist hier gesorgt. Ein kultiger Imbisswagen mit Falafel, Lampions über dem ganzen Hof, bunt beleuchtete Pavillons, alles erinnert an einen lauen Spätsommerabend und lädt dazu ein, sich hier wohlzufühlen und die Abende zu genießen.

Doch nicht nur im Innenhof gibt es etwas zu sehen. Im Produktionsraum kann man Film und Kunst bewundern. Mo Ganji, ein Künstler aus Berlin, verewigt seine Werke für gewöhnlich auf Haut. Motive, die aus einer einzigen Linie bestehen. Bei Seekult zeigt er seine Kunst in einer Installation. Zwei klare Linien, ein Mensch, ein Tier. Betrachtet man das Werk in einem bestimmten Winkel, verschwimmen die Motive zu einem – eine spannende Sicht auf die Parallelität von Mensch und Tier. Im Produktionsraum ist außerdem dauerhaft der Film "Komet" von Nicola Gördes und Stella Rossié zu sehen, Gesellschaftssatire über Leute, die sich in einem exklusiven Nachtclub rumtreiben. Lediglich um Mitternacht legt die Produktion eine Pause ein und macht Platz für einen naturromantischen-schwulen Heimatporno "Heimat xxx".

Im Casino sind mehrere Bands verschiedenster Genres zu sehen und hören. Etwas abseits der Hitlisten findet sich die Band Consolers auf der Bühne im Casino wieder. Am Freitagabend sorgen sie mit sonnigen Klängen für eine aufgeweckte Stimmung im Raum. Zwischen Palmen und grünem Scheinwerferlicht präsentieren sie auf der Bühne ihre Popmusik mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang. Das Publikum wippt schon vom ersten Ton im Takt der Musik. Mit der "Wall of Love" gewinnt die Band die Menge endgültig für sich. Die Zuschauermenge teilt sich dazu in der Mitte, der Sänger verteilt auf jeder Seite ein paar Rosen und auf sein Kommando rennen alle aufeinander zu, umarmen sich herzlich und verschenken die Blumen untereinander. Da blitzt bei jedem ein kleines Lächeln auf. Ganz anders sieht es aber bei der bei der Punkrock-Band The Cocks aus. So wie ihr Name ist auch ihre Musik: kompromisslos. Vermischt aus klassischem Punk, Oi!-Punk und Metal kommt eine eigene und unüberhörbare Musikrichtung zusammen, die das Publikum auf einen lockeren und lauten Samstagabend einstimmt.

Wer danach etwas ruhigere Kultur genießen will, die eher zu Tränen rührt, aufweckt und manch einem eventuell Hoffnung schenkt, der geht ins Studio 17 und lässt sich fesseln von Lukas Palmers Film über Michael Ganster: "Frosch und Löwe – 10 Jahre Junkie". Eine beeindruckendes Porträt über einen Mann, der es weg von Drogen zu einem glücklichen Leben geschafft hat. Ein harter Weg vom absoluten Tiefpunkt zum Schreien vor Glück. Mit seiner unglaublichen Offenheit versucht Ganster, Inhaber von "Bio am See" im Metzquartier, den Menschen zu helfen und vielleicht den ein oder anderen wachzurütteln. Doch er selbst weiß am besten: "Die Tür geht nur von innen auf."

Doch auch ein anderer Auftritt berührt die Festivalbesucher an diesem Tag. "Die Taube Zeitmaschine", ein Theaterstück von Gehörlosen und Hörenden für Gehörlose und Hörende. Die Geschichte einer Minderheit wird auf Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge untersucht und mit verschiedensten Mitteln erzählt.

Von Tränen bis zu Lachsalven ist an den zwei Abenden des Seekult-Festivals alles geboten. Manchmal sind das auch Lachtränen, so wie beim Seekult-Poetry-Slam. Nils Huck, Ivica Mijajlovic, Michael Weigel und Nachwuchstalent Ines Strohmaier sorgen mit ihren Texten mal für Melancholie, mal für unüberhörbare Heiterkeit.

Egal ob Podiumsdiskussion mit kontroversem Politiker im Glashaus oder einem Bierchen bei lauter Punkrock-Musik: Beim Seekult-Festival treffen alle möglichen Welten aufeinander. Parallele Welten eben. Atmosphärische Beleuchtung, leckeres Essen, Lagerfeuer, Gedichte zum Mitnehmen und gemütliche Sofas sorgen für Wohlbehagen.