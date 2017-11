Friedrichshafen Seehasenspielmannszug sucht Sponsoren für neue Uniformen

Die "Grünen" appellieren an Banken, Sparkassen, Firmen, Einzelhändler und Bürger in Friedrichshafen, den Verein mit Geldspenden zu unterstützen

Die "Grünen", wie sich die Mitglieder des Seehasenspielmannszuges liebevoll selbst nennen, appelllieren an Banken, Sparkassen, Firmen, Einzelhändler und Bürger in Friedrichshafen, den Verein mit Geldspenden zu unterstützen. Denn es fehlt an Finanzmitteln für neue Uniformen, die dringend benötigt werden. "Viele der Uniformen sind bereits 20 Jahre alt und sind mittlerweile verschlissen, obwohl sie immer pfleglich behandelt wurden", schreibt Carl Richter im Namen des Vereins in einer Pressemitteilung. Traditionell gehörten die Trachten dem Verein und würden so lange weitergereicht, bis sie nicht mehr tragbar seien. "Nur wenigen Häflern ist wohl bekannt, dass eine komplette Unifom mit Hut und Feder rund 1000 Euro kostet", führt Carl Richter weiter aus. "Bei immer mehr Auftritten, etwa auch beim Seehasenfestumzug, können nicht mehr alle Zugmitglieder einheitlich uniformiert mitspielen, sondern müssen grüne T-Shirts tragen", heißt es weiter.

Viele Kinder und Jugendliche sind Mitglieder der "Grünen" und brauchen neue Trachten. Daher hoffen die Mitglieder des Vereins nun auf die Hilfe der Bevölkerung und der Häfler Firmen, um "im kommenden Jahr wieder in ordentlichen, einheitlichen neuen Uniformen als der Seehasenspielmannszug auftreten zu können", wie Carl Richter schreibt. Sponsoren können nach Vereinsangaben ihr Firmenlogo als Werbeträger platzieren lassen und können den Spielmannszug für besondere Anlässe buchen.

Kontoverbindung

Wer den Seehasenspielmannszug finanziell unterstützen möchte, kann dies gerne tun. Der eingetragene Verein kann auch eine Spendenquittung ausstellen. Wer Sponsor werden möchte, kann sich telefonisch unter melden 0 75 41/4 18 45.

Die Kontonummer lautet: Iban: DE41 6905 0001 0024 0364 77

BIC: SOLADES1KNZ (Sparkasse Bodensee).