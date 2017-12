Am Nachmittag ereignete sich der Unfall auf der Höhe Kressbronn. Die Bundesstraße ist derzeit halbseitig gesperrt.

Auf der B 31 bei Kressbronn hat sich am Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto prallte mit einem Räumfahrzeug zusammen. Nach ersten Informationen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Straße ist aktuell noch in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt, der Verkehr wird ab Lindau umgeleitet. Die Feuerwehr Kressbronn ist derzeit noch im Einsatz an der Unfallstelle.