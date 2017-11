Friedrichshafen Schwäbischer Albverein feiert 125-Jähriges

Oberbürgermeister Andreas Brand gratuliert der Friedrichshafener Ortsgruppe zu ihrem Jubiläum.

Ein Fest anlässlich des 125-jährigen Bestehens feierte am Samstag die Ortsgruppe Friedrichshafen des Schwäbischen Albvereins. Nach einer kleinen Wanderung traf sich die Festgesellschaft im VfB-Restaurant. Zu Gast waren Oberbürgermeister Andreas Brand und Vertreter des Hauptvereins.

Vorsitzender Klaus Förster begrüßte fast die Hälfte der aktuell 119 Mitglieder beim Festakt, außerdem einige Gäste benachbarter Ortsgruppen. „Nur vier Jahre, nachdem 1888 der Schwäbische Albverein in Plochingen gegründet wurde, entstand die Ortsgruppe Friedrichshafen“, erinnerte Förster. Heute sei sie nur noch ein kleiner Verein – verglichen mit 380 Wanderern, die die Häfler Ortsgruppe zu Hochzeiten in den 1980er Jahren zählte. „Trotzdem haben wir wieder ein ausgewogenes Programm für das nächste Jahr im Sinne von Wandern, Natur und Kultur erarbeitet.“ Angeboten werden Mehrtageswanderungen, Nordic Walking-Touren, Tages- und Halbtageswanderungen. „Dabei kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz“, sagte Förster. Um dies alles zu bewältigen, brauche es viele aktive Mitglieder und Teilnehmer an den Veranstaltungen. „Es wäre schön, wenn wir so wie bisher weiter machen und noch viele schöne Stunden gemeinsam erleben dürfen“, wünschte er dem Verein für die Zukunft.

Von Seiten des Gesamtvorstands gratulierte Rolf Kesenheimer zum 125. Geburtstag und überreichte eine Urkunde. „Wir können alle miteinander sehr stolz auf die Gründerväter sein, die im ganzen Land Zug um Zug die Ortsgruppen gegründet haben“, sagte Kesenheimer. Aktuell zähle der größte Wander- und Heimatverein Europas mit seinen 580 Ortsgruppen rund 100 000 Mitglieder. Im Namen des Präsidiums dankte er allen ehrenamtlich Tätigen und wünschte weiterhin Kraft, Energie und Motivation.

„Herzlichen Dank für das, was Sie in unserer Stadt tun“, schloss sich Oberbürgermeister Andreas Brand den Geburtstagswünschen an und sprach von einem kleinen, aber feinen Verein. Mutige Männer und Frauen seien vor 125 Jahren voran geschritten. „Unzählige Wandertouren und Blasen an den Füßen folgten“, sagte Brand und lobte insbesondere Klaus Förster als Mann, der den Verein voranbringe. Im Gespräch mit dem jüngsten Mitglied, Simon Weinzierl, wollte der Oberbürgermeister wissen, was ihm beim Schwäbischen Albverein besonders gut gefällt. Beeindruckt hat den Achtjährigen vor allem der Besuch der Nebelhöhle und dass er nach zehn Wanderungen ein Abzeichen bekommen hat.

Die Ortsgruppe könne mit Stolz und Zufriedenheit auf 125 Jahre zurückblicken, sagte Gerd Müller, Vorsitzender des Bodenseegaus des Schwäbischen Albvereins. Friedrichshafen und Ravensburg waren 1892 die ersten Ortsgruppen in Oberschwaben. 1893 folgte Tettnang. „Das war damals ein richtiger Boom“, sagte Müller und bedauerte, dass heute viele Ortsgruppen mit Mitgliederschwund zu kämpfen hätten. Nach und nach sei die Region mit Wanderwegen erschlossen worden. „Die Gründerväter haben damals Pionierarbeit geleistet.“ Heute hat das Wanderwegenetz des Schwäbischen Albvereins eine Länge von rund 1000 Kilometern. „Uns geht es um Gesundheit, Sport, Naturerlebnis und Begegnung“, so der Gauvorsitzende. Auch das Heimatbewusstsein gehöre dazu.

Für besondere Verdienste um die Ortsgruppe Friedrichshafen des Schwäbischen Albvereins ehrte Vorsitzender Förster die langjährigen Mitglieder Brunhilde Hügle, Harald Eckertz und Willi Meiners. Mit höchst humorvollen Tipps für die „Xondheit“ unterhielt der oberschwäbische Kabarettist Bernhard Bitterwolf die Gäste.