Friedrichshafen Schüler wird nachts aus dem Zug geworfen

Weil er seine Monatskarte vergessen hatte, musste ein Teenanger mitten in der Nacht aus dem Zug aussteigen. Zwei Freunde lassen den Schüler nicht allein und verlassen in Eriskirch mit ihm den Zug. Die Bahn entschuldigt sich für das Fehlverhalten der Schaffnerin.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht klingelt das Telefon von Familie Walker in Langenargen, allerdings nur ein Mal. Die 14-jährige Tochter ist dran, weist die Telefonliste aus. Sie war bei einer Freundin in Meckenbeuren und durfte zusammen mit zwei 15-jährigen Freunden mit dem letzten Zug heimfahren, wo sie am Bahnhof abgeholt werden sollte. Bei mehreren Rückrufen der Eltern geht immer nur die Mailbox dran. Voller Sorge alarmieren sie die Polizei.

Erst weit nach Mitternacht erhalten sie Bescheid. Die drei Teenager stiegen um 23.40 Uhr am Eriskircher Bahnhof aus, weil die Zugbegleiterin einen Jungen dazu angewiesen hatte. Der 15-Jährige hatte seine Schülerfahrkarte vergessen und auch den Schülerausweis nicht dabei. Die Schaffnerin verlangte, dass er sich mit einem Bild vom Ausweis auf seinem Handy ausweise. Doch der Akku war leer. Trotzdem bestand sie darauf, dass der Junge alleine in Eriskirch aussteigen muss. Die Beiden anderen beschlossen, ihn nicht allein zu lassen.

"Als der Zug in Eriskirch abfuhr, schaute die Zugbegleiterin noch aus dem Zug und hatte Blickkontakt mit den Kindern", empört sich der Vater der 14-Jährigen. Denn seine Tochter hatte nur eine dünne Leggings und eine ungefütterte Jeansjacke über einem T-Shirt an – und Turnschuhe. Bei minus zwölf Grad in jener Nacht nicht die passende Bekleidung für einen längeren Fußmarsch. Die Eltern ließen sich zunächst nicht informieren. Das Mädchen hatte zwei Prozent Akku auf dem Handy, das nach dem ersten Klingeln bei den Eltern den Geist aufgab. Das einzige noch betriebsbereite Handy der drei Jugendlichen hatte am Bahnhof Eriskirch jedoch kein Netz. Erst auf dem Weg gen Langenargen konnte das Trio die Eltern informieren, die die Jugendlichen 20 Minuten später mit dem Auto aufsammelten.

"Bis dahin wussten wir nicht, wo unsere Tochter ist", erklärt Vater Walker die Situation in einer Beschwerde-Mail an die Deutsche Bahn, die er auch an unsere Zeitung weitergeleitet hat. "Wie kann es sein, dass eine Zugschaffnerin einen 15-Jährigen nachts bei Minusgraden alleine aus dem Zug wirft", fragt er. Der nächste Zug wäre um 5.44 Uhr gekommen.

Ein Sprecher der Regionalbahn in Stuttgart redet gar nicht lange drumherum. "Der Vorfall hat sich so zugetragen und wir möchten uns an dieser Stelle in aller Form dafür entschuldigen." Die Mitarbeiter seien natürlich angewiesen, Minderjährige an Haltestellen unterwegs nicht aus dem Zug zu weisen. Wenn bei Fahrscheinkontrollen Probleme auftreten, sind sie gehalten, den Vorfall aufzunehmen und im Nachgang mit den Betreffenden zu klären. Warum das im geschilderten Fall nicht passiert ist, "werden wir intern aufarbeiten". Unabhängig davon wurde die Zugbegleiterin auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Und: Die Bahn werde sich mit der Familie und der Tochter persönlich in Verbindung setzen.

Kein Einzelfall

Dass Minderjährige ohne Fahrschein aus dem Zug geworfen werden, ist leider kein Einzelfall. Allein in der Region Bodensee wurden in den vergangenen Wochen mit dem in Langenargen drei Fälle bekannt, wobei die Bahn in einem Fall bestreitet, dass eine Elfjährige in Friedrichshafen vorzeitig aussteigen musste. Solche Meldungen gibt es immer wieder und seit Jahren. So griff die DB Regio Nordost vor zehn Jahren härter durch. Drei Schaffner, die Schüler aussteigen ließen, wurden vom Dienst suspendiert. Alle 750 Kundenbetreuer in dem Bereich wurden damals per SMS auf das Verbot hingewiesen.