Friedrichshafen Schüler laufen für den guten Zweck Runde um Runde

Die Friedrichshafener Swiss International School hat ihren traditionellen Spendenlauf zu Thanksgiving beim Schulgebäude im Fallenbrunnen veranstaltet. Der Erlös ist für die Hurrikan-Opfer Hurrikan-Opfern von Puerto Rico.

Erneut lud die Swiss International School Friedrichshafen (SIS) am Freitag zum Spendenlauf als Abschluss der Thanksgiving-Projekttage ein, in denen sich die 207 Schüler mit der Reformationszeit, mit Gott, Glauben und Moral ebenso wie mit den Themen Toleranz, Politik, Freiheit und Gewissen auseinandersetzten. Am Spendenlauf drehten 165 Kinder und Jugendliche ihre Runden von jeweils etwa 400 Metern um ein einstiges Kasernengebäude in Fallenbrunnen. Alle hatten davor um Sponsoren geworben, die sie mehrheitlich im Familienkreis gefunden haben. Entweder wurde eine feste Spende vereinbart oder ein Betrag pro gelaufener Runde. Dabei war die Höhe frei wählbar. Beim Lauf am Freitagnachmittag wurden Beträge zwischen 50 Cent und 6,50 Euro pro Runde genannt. Insgesamt wird mit mindestens 2500 Euro gerechnet; so hoch war die Summe 2016 und in diesem Jahr ist die Schule wieder gewachsen, aber das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht ausgezählt.

Zu Gute kommt das Geld auf jeden Fall den Hurrikan-Opfern von Puerto Rico. "Wir haben eine Schülerin aus Puerto Rico an unserer Schule", erklärt Shayan Kharazi die Wahl des guten Zwecks. Er hat die Veranstaltung gemeinsam mit seiner und der 12. Klasse im Rahmen des klassenübergreifenden Schulfachs "CAS Creativity, Activity, Service" organisiert. Die Elftklässler kümmern sich um den Ablauf, die Zwölftklässler sind die einzigen, die fehlen: Sie stecken mitten in den Abitur-Vorbereitungen, sonst ist alles auf den Beinen, sogar die Kindergartenkinder haben eine kleine Parallelveranstaltung, die ihr Elternbeirat organisiert hat.

Eine halbe bis dreiviertel Stunde wird gelaufen, was das Zeug hält. Jede Runde gibt's einen Strich auf dem persönlichen "FUN-RACE"-Blatt, das die Teilnehmenden an ihre Shirts geheftet haben. Zum Schluss sind sie platt, aber stolz. Und es wird eifrig ausgerechnet und ausgetauscht, wer wie viel geschafft hat. Die meisten Runden hat der 15-jährige Sam McKay bewältigt, nämlich 21, also etwa 8,4 Kilometer. Doch was hier zählte, war nicht, der oder die Schnellste, Ausdauerndste zu sein, sondern das gemeinschaftliche Ergebnis und das ist mehr als die Summe aller Kilometer.