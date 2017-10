vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Schlägerei in Disco: 23-Jähriger bekommt Flasche an den Kopf

Mehrere Verletzte hat es während einer Schlägerei in einer Friedrichshafener Disco in der Nacht zum Sonntag gegeben. Durch einen Flaschenwurf erlitt ein 23-Jähriger eine Kopfverletzung, ein 20-Jähriger musste in ein Krankenhaus gefahren werden.