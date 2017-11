Friedrichshafen Sängerbund Friedrichshafen singt Liebeslieder auf fünf Jahrzehnten

Beim Herbstkonzert im GZH ging die Reise durch 50 Jahre Popmusik. Mit dem Ensemble Anima stand eine weitere Attraktion auf der Bühne.

Liebevoll, mit Lampionblumen in leuchtendem Orange an den Notenständern, ist die Bühne im Ludwig-Dürr-Saal geschmückt. Schwarz gekleidet mit türkisgrünen Schals und Krawatten bildet der Sängerbund einen poppigen Kontrast. Über ihnen läuft eine Diashow mit Impressionen vom Bodensee, zaubert eine stimmungsvolle Kulisse zum Füllhorn mit Liebesliedern und Gassenhauern der Popkultur der vergangenen 50 Jahre. Mehr als 30 Sänger unter der Leitung von Eberhard Graf wiegen sich beschwingt zu "Put a little love in your heart" und das Publikum fühlt sich sofort in seine Jugendzeit katapultiert. "Do-doo-di-dab-doo" beginnen die Männer den Rhythm-and-Blues-Hit "Stand by me" und die 60er-Jahre lassen fingerschnippend grüßen. Dann bringen dunkle Hüte, tief ins Gesicht gezogen, zur schwarzen Sonnenbrille Udo Lindenberg mit "Hinterm Horizont" auf die Bühne. Schlagzeuger Torsten Wenz sorgt dafür, dass trotz einfühlsamer Ballade keiner den Takt überhört. In Westernhagens "Freiheit" überzeugt der Chor mit deutlicher Aussprache und schöner Dynamik. Als sie mit Peter Maffay "über sieben Brücken" gehen, schwingen Sänger und Publikum die Hände über dem Kopf.

Adriana Lang, die den Chor am Klavier begleitet, möchte an den Sommer erinnern und begleitet drei Liebeslieder lang nur sich und ihre warme, volle Stimme, mit der sie "Always on my mind" innig gestaltet. Ein auf koreanisch gesungenes Lied über eine erfüllte Liebe und Sarah Connors Hit "Wie schön du bist" geben einen Eindruck ihrer Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Ballade und tiefem Sprechgesang.

Kontrastprogramm: Das Vocalensemble Anima unter der Leitung von Anuschka Schoepe stimmt a capella und mit dominantem Tenor ein irisches Volkslied an, die Frauenstimmen tasten sich durch den "Moon River" und überraschen schließlich mit einem prägnant rhythmisch interpretierten "Red, red rose", der pfiffigen Vertonung eines britischen Volkslieds. In "Seasons of love", einem Lied, das vorschlägt, das Jahr nicht in Minuten, sondern in Liebe zu messen, kommen eine junge Sopranstimme und der Tenor überzeugend zur Geltung.

Wer glaubte, das Luther-Jahr sei vorüber, der hatte sich getäuscht. Ein Medley von Melodien aus dem Luther-Musical "Vogelfrei" von Anuschka Schoepe mit Eberhard Graf als Tenorverstärkung stellt den Ablasshändler Tetzel und Martin Luther vor. "Dulcissima" singen die Frauenstimmen, mittelalterlich begleitet von der Trommel und einem Schellenring.

Mit dem Abendlied von Mendelssohn Bartholdy stellen sich die beiden Chorleiter schließlich als Solisten vor und singen im Duett das Gedicht von Heinrich Heine, bevor es wieder populär werden darf und sich der Kreis schließt: Mit "Aber Dich gibt's nur einmal für mich", und für alle, denen es vorher zu modern gewesen ist, mit gegenläufigem Schunkeln im Sängerbund. Mit "Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein", vom Schlagzeug mit lateinamerikanischem Kolorit versehen, träumten bereits die 50er-Jahre vom Urlaub in südlichen Gefilden und aus dem begeisterten Publikum ertönt schon jetzt der Ruf nach Zugabe. Doch zuerst das Finale. Beide Chöre singen "Seasons in the sun" und "Those where the days, my friend" auf deutsch, um die schönen Texte verständlich zu machen.

Das Publikum klatscht im Takt zur russisch angehauchten Musik, die Männer klingen wie der Don Kosaken Chor vergangener Tage, das Tempo nimmt unaufhaltsam Fahrt auf, während der Blick des Schlagzeugers an Grafs Taktstock klebt. Frenetischer Applaus, begeistertes Pfeifen – doch die Sänger setzen Udo Jürgens Hymne gegen die Spießigkeit noch oben drauf. "Ein ehrenwertes Haus" reißt allen die Arme hoch, der Ruf nach Zugabe wird lauter. "Halleluja", ein dynamischer, von Singfreude durchdrungener Schlusschor mit großem Klang, beendet das Herbstkonzert des Sängerbunds Friedrichshafen.

