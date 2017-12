Friedrichshafen SKM Bodenseekreis: Geschäftsführer Emil Schuhmacher verabschiedet

Emil Schuhmacher ist als Geschäftsführer des SKM Bodenseekreis verabschiedet worden. Christian Wrba wird sein Nachfolger.

Friedrichshafen (ghw) Stabwechsel beim SKM Bodenseekreis: Bei der Feierstunde im Ailinger Roncallihaus wurde Emil Schuhmacher als langjähriger Geschäftsführer des Betreuungsvereins in den Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Festredner würdigten die Verdienste Schuhmachers, der seit 1993 die Geschäfte des Vereins mit Sitz in Ittendorf führte. Groß ist aber auch die Freude, dass mit Christian Wrba ein kompetenter Nachfolger gefunden werden konnte, der sein neues Amt am 1. Januar 2018 antritt. Wrba stammt aus Augsburg und war bereits Geschäftsführer bei den Maltesern, beim bayerischen Verband der Multiplen-Sklerose-Gesellschaft und beim Familienwerk des Katholischen Deutschen Frauenbunds, Landesverband Bayern.

"Sie waren von vornherein eine gute Wahl", so die lobenden Worte des früheren langjährigen SKM-Vorsitzenden Josef Dichgans an die Adresse des scheidenden Geschäftsführers, dessen Arbeit stets durch Fachlichkeit gepaart mit einem ebenso hohen Maß an Sozialkompetenz geprägt gewesen sei. "In erster Linie waren Sie immer ein Menschenfreund", so Dichgans. Schuhmacher sei es darüber hinaus gelungen, gerade auch bei schwierigen rechtlichen Betreuungen die nötige Distanz aufzubringen, ohne sich menschlich zu distanzieren. Dass Emil Schuhmacher in seiner langen Amtszeit als SKM-Geschäftsführer den Weg von der "Bevormundung hin zur Selbstbestimmung" maßgeblich mitgestaltet habe, darauf ging Ulrich Müllerschön, Leiter des Kreissozialamtes, in seinem Grußwort ein. Schutz und Unterstützung der Betreuten sei Schuhmacher immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Nicht zuletzt habe er großen Wert auf die fachliche Begleitung der ehrenamtlichen Betreuer gelegt.

Der SKM Bundesverband wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Düsseldorf als "Katholischer Männer-Fürsorge-Verein" gegründet. Heute ist der "SKM – Katholischer Verband für soziale Dienste in Deutschland – Bundesverband" eine vom Deutschen Caritasverband anerkannte soziale Hilfsorganisation. Mehr als 120 regionale Vereine engagieren sich unter diesem Dach. Der Verein hilft Erwachsenen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre persönlichen und rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Die einzelnen Ortsvereine sind in den Bereichen Straffälligenhilfe, rechtliche Betreuung und Wohnungslosenhilfe mit vielfältigem ehrenamtlichen Engagement aktiv. Viele Ehrenamtliche machen sich für diese gesellschaftlich wichtige Arbeit stark. Menschen wie Ingrid Niess aus Ostrach, die als Vertreterin des SKM Sigmaringen zu den Festgästen im Roncallihaus gehörte. Seit rund vier Jahren betreut sie rechtlich eine ältere Dame im Pflegeheim. "Eine Bereicherung für mich – und es kommt viel an Dankbarkeit zurück", sagt sie aus ihrer Erfahrung.

Sozialminister Manne Lucha ging in seinem Rückblick auf die "Aufbruchstimmung" ein, die durch die Reform des Betreuungsrechts vor 25 Jahren auch mit einem Paradigmenwechsel verbunden gewesen sei. "Die zu betreuenden Menschen wurden in die Mitte der Gesellschaft geholt", betonte Lucha. "Aber auch der Bodenseekreis war immer ein Vorreiter, wenn es um Teilhabe ging", sagte der Sozialminister. Es sei jetzt an der Zeit, dass durch politische Entscheidungen die "Einzelbetreuung endlich anständig vergütet wird."

Nach vielen Worten war es dann Zeit für Humortherapeut Michael Falkenbach, zu erklären, dass "das Leben zu kurz für ein langes Gesicht" ist und für mehr Humor und Gelassenheit zu werben. Auch beim sich anschließenden gemütlichen Beisammensein im Foyer war reichlich Gelegenheit zum guten Gespräche und zum fachlichen Austausch.

SKM Bodenseekreis

Der SKM Bodenseekreis wurde 1992 in Überlingen gegründet. Seit 2015 hat die Geschäftsstelle ihren Sitz in Ittendorf, nach 18 Jahren in Salem. Derzeit sind im Verein etwa 240 ehrenamtliche Betreuer registriert, die rund 350 Betreuungen führen. Zwei hauptamtliche Mitarbeiter sind für weitere 75 Betreuungen zuständig. Außerdem werden die ehrenamtlichen Betreuer geschult und in ihrer Arbeit unterstützt. Kontakt: SKM Bodenseekreis, Andreas-Strobel-Str. 6, 88677 Markdorf-Ittendorf, Telefon 0 75 44/9 64 63 03, Fax 0 75 44/9 64 63 05.