Friedrichshafen Rund 60 Bäume werden entlang der Rotach gefällt

Die Stadtverwaltung will entlang der Rotach Verkehrssicherheit schaffen. Ein Pilzbefall der Eschen mache die Maßnahme unumgänglich.

Für Aufregung hat am Freitag die Ankündigung der Häfler Stadtverwaltung gesorgt, dass am nächsten Montag, 29. Januar, etwa 60 Bäume entlang der Rotach gefällt werden sollen. Unter anderem Umweltschützer in Friedrichshafen reagierten daraufhin empört. Es stand der Verdacht im Raum, dass die Stadt im Streitfall Hochwasserschutz Tatsachen schaffen und dabei möglichst wenig Spielraum für Reaktionen bieten wolle. Eine Sprecherin der Stadt konnte diese Vorwürfe aber entschärfen.

"Das kommt überraschend. Uns wurde versichert, dass die Stadt zur Zeit andere Probleme hat", erklärt Elke Slangen von der Bürgerinitiative Rotach-Allee. Von den geplanten Baumfällarbeiten erfuhr Slangen, genauso wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), durch die Presse. "Wie soll ich so schnell alle Mitglieder der Initiative informieren und mit der Stadt sprechen? Es ist Freitagvormittag!" Über die Informationspolitik der Stadt sei sie zudem schon lange unglücklich.

Etwa 60 Bäume werden laut Stadtverwaltung entlang der Rotach zwischen Aistegstraße und Weilermühle, einem über fünf Kilometer langen Abschnitt, gefällt. Der Grund: Die Bäume seien nicht mehr verkehrssicher. Um Unfälle und Folgeschäden für Anwohner und Fußgänger zu vermeiden, sei das Abholzen eine unumgängliche Notwendigkeit, so die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass Bäume in den Fluss fallen, ihn blockieren und so für Überschwemmungen sorgen.

Auf eine Anfrage dieser Zeitung konkretisiert die Häfler Stadtverwaltung die Gründe für die Maßnahme: "Aufgrund eines Pilzbefalles sind einige Eschen vom Eschentriebsterben betroffen", erklärt Sprecherin Monika Blank. Ihr zufolge sind die Arbeiten "unabhängig vom Hochwasserschutz notwendig." Blank: "Die Stadt prüft regelmäßig Bäume im gesamten Stadtgebiet auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit." Dabei sei der Pilzbefall an den Eschen und die daraus resultierende Gefährdung durch umfallende Bäume oder abbrechende Ästen aufgefallen. An welchen Stellen auf dem angegebenen Abschnitt forciert abgeholzt wird, teilte die Stadt nicht mit.

Konfrontiert mit der Stellungnahme der Stadt, reagiert Elke Slangen resignierend: "Was soll man da noch in so kurzer Zeit tun?" Die Bürgerinitiative wolle allerdings nachschauen, welche Bäume im betroffenen Abschnitt für die Abholzung markiert wurden.

Die Wassermassen sind für die Häfler nach wie vor ein aktuelles Thema: Erst am Montag musste die Feuerwehr Friedrichshafen acht Mal ausrücken, weil der Wasserpegel der Rotach stark angestiegen war. In der Diskussion um geeignete Gegenmaßnahmen sind auch die sogenannten Allee-Bäume kurz vor der Mündung in den See ein Thema. Nennenswerte Fortschritte sind hier allerdings nicht zu verzeichnen: "Zum Hochwasserschutz-Management wurde noch kein Beschluss gefasst, da die Stadt sich weiterhin mit den Kommunen am Oberlauf der Rotach auf ein schlüssiges Gesamtkonzept einigen möchte", informiert Blank.

Vom Hochwasserschutz nichts Neues

Der mangelhafte Hochwasserschutz führt in Friedrichshafen und den Gemeinden entlang der Rotach schon seit Jahren zu Konflikten. Im Mai 2014 hat der Häfler Gemeinderat nach mehrfacher Beratung grünes Licht für konkrete Planungen gegeben. Bis 2018 sollten demnach 7,7 Millionen Euro investiert werden. Nur kurze Zeit später, nachdem erste Details zur Planung bekannt wurden, schlugen Bürger und Umweltschützer Alarm: Für den Hochwasserschutz sollten viele Bäume gefällt werden.

Der Widerstand gegen die Pläne formierte sich schnell, der Protest blieb nicht folgenlos: Im September 2014 sammelte eine Bürgerinitiative über 1000 Unterschriften für den Erhalt der Bäume an der Rotach. Eine Gegenbewegung dazu formierte sich nur kurze Zeit später in Bunkhofen, wo fast 400 Unterzeichner sich für mehr Hochwasserschutz aussprachen. Vor allem die Gemeinden am Oberlauf des Flusses seien regelmäßig durch Hochwasserschäden geplagt. Schutzmaßnahmen könnten nicht schnell genug kommen.

Im Mai 2015 schließlich ruderte die Stadtverwaltung mit ihren Plänen zurück. Die Lage solle neu bewertet werden. Dafür stehe die Stadt seitdem in enger Absprache mit den Gemeinden am Oberlauf. Wann die Neuplanung beendet ist, ist noch nicht absehbar.

Das Eschentriebsterben

Laut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ist das Eschentriebsterben bereits seit 1992 in Europa auf dem Vormarsch. 2006 hat der ursprünglich aus Ostasien stammende Pilz auch Baden-Württemberg erreicht. Der Pilz befällt den Stamm, was zu einem Verlust der Standfestigkeit führt, so die Forscher. Allerdings ist der Krankheitsverlauf nicht bei allen Eschen gleich: Manche haben sich bereits als resistent erwiesen. Dennoch wird laut der FVA voraussichtlich ein Drittel des Eschenbestandes in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren dezimiert werden. (kip)