Friedrichshafen Ruderverein kann nicht alle Ressorts besetzen

Einige Posten werden bei den Vorstandswahlen des Rudervereins Friedrichshafen neu vergeben. Doch für den Bereich Ökonomie findet sich kein Nachfolger.

Aufatmen konnte der Vorstand des Rudervereins (RV) Friedrichshafen. Kamen doch die notwendigen zehn Prozent der insgesamt 454 Mitglieder zur Hauptversammlung ins Bootshaus. Neu gewählt wurde der komplette Vorstand.

Änderungen gibt es im Ressort Pressearbeit, das Katy Cuko von Julia Blust übernimmt, und im Ressort Verwaltung, in dem Robert Welz auf Andreas Schley folgt. Kein Nachfolger fand sich für Simon Blust, der bis jetzt für das arbeitsintensive Ressort Ökonomie verantwortlich war. Zu den Aufgaben gehört die Organisation externer Veranstaltungen im Clubhaus und von Festen. "Jetzt müssen wir die fehlende Besetzung des Ressorts im Vorstand auffangen", sagte Vorsitzender Manuel Strauch und dankte Julia und Simon Blust für ihr Engagement. Leben müsse der Verein mit eventuellen Einschnitten. "Wir sind selbstverständlich offen, wenn sich jemand engagieren möchte." Eventuell müsse man überlegen, einzelne Leistungen extern einzukaufen, wenn sich für das Amt niemand finde.

In vier Jahren seien 79 neue Ruderer ausgebildet worden, berichtete Joachim Thiesemann, der das Ressort Breitensport leitet. "Von ihnen sind noch 32 als Mitglieder dabei." In diesem Jahr gebe es keinen Ruder-Basiskurs. Vielmehr wolle man die Neuanfänger halten. "Im Herbst gibt es aber wieder ein Schnupper-Rudern zur Akquise erwachsener Neumitglieder", kündigte Thiesemann an. Sein Appell ist, das Bootsmaterial vernünftig zu behandeln. Müssten doch jährlich 300 bis 500 Stunden für Reparaturen aufgewendet werden. Trainer Rolf Kolb verlässt nach der Deutschen Meisterschaft im Juni den RV. Als Vater von zwei kleinen Kindern wolle er für sie künftig mehr Zeit haben. "Die Zeit hier war nicht nur Arbeit für mich, sie hat mich auch selbst weitergebracht", dankte Kolb. Strauch kündigte an, dass die zur Hälfte von der Stadt Friedrichshafen und zur Hälfte aus Spenden finanzierte Halbtagsstelle wieder besetzt werde. "Wir wollen Leistungssport für die Jugend ermöglichen. Das ist die Zukunft unseres Vereins."