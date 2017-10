Friedrichshafen Rockin' 60s feiern das 70. Jubiläum ihres Gitarristen Jandi Guttenberger

„Wollt ihr Musik? Wollt ihr Rock’n’Roll? Dann kriegt ihr ihn jetzt!“ Mit diesen Worten von Frontmann Uwe Ziesche begannen die Rockin’ 60s am Samstag in der Alten Festhalle eine lange Fete zu Ehren ihres Gitarristen Jandi Guttenberger.

Jandi Guttenberger kann seit 70 Jahren die Finger nicht von den Saiten lassen – Grund genug für ein Jubiläumskonzert. Inzwischen ist Jandi drei Jahre älter als die 1949 erbaute Festhalle in der Scheffelstraße und trotzdem besser in Schuss. Dennoch passt das karge Flair ideal zum Konzert: der Rock’n’Roll begann seinen Siegeszug in Turnhallen wie dieser; noblere Konzert-Orte wurden für die Rock’n’Roll-Rebellen nicht freigegeben.

Das Publikum lauert nur auf den ersten Tanz und nach den ersten Takten von „Marie, Marie“ von Shakin’ Stevens ist das Parkett vor der Bühne voll. Uwe Ziesche versteht sich darauf, das Volk scherrig zu machen: „Was wollt ihr hören? Rock around the clock? Kenn’ ich nicht.“ Stattdessen spielt die Band „Shake, rattle and roll“ – und natürlich schlägt der Song nicht weniger bombig ein. Jandi Guttenberger strahlt die ganze Zeit, als stünde ein riesiger Geburtstagskuchen vor ihm – und vernachlässigt darüber nicht, was ihm im Blut liegt: Gitarre zu spielen wie Chuck Berry – zum Beispiel im frühen Beatles-Klassiker „Boys“ oder in „Blue Suede Shoes“ von Carl Perkins.

Bei allem Temperament der Rockin’ 60s: Es wäre ein schlechtes Ehrenkonzert, wenn nicht auch alte Wegbegleiter Jandis auf der Bühne stünden. Und so finden sich Diana Landthaler (Gesang), Rolf Metzger (Gitarre) und Jürgen Döhmann (E-Bass) ein. Rolf Metzger spielt „Apache“ von den Ventures, als wäre seit den 1960ern kein Tag vergangen. Jürgen Döhmann schickt den versierten Stammbassisten Uwe Urbarz in die Saitenwurstpause und Diana Landthaler liefert sich mit Uwe Ziesche so manches Duett.

Die verhangene Ballade „Summer Wine“ zum Beispiel, über die ein Journalist mal schrieb, Lee Hazlewood singe wie ein Lastwagenfahrer, der am Straßenrand ein junges Ding (Nancy Sinatra) aufgelesen habe. Diesen Charme des Verbotenen hat auch das stimmliche Zusammentreffen von Uwe und Diana. Und wenn man von Diana den Schwof-Schlager „It’s a heartache“ ohne Bonnie Tylers Reibeisen im Hals hört, ist die Tanzfläche wieder voll.

Hubert Ammann, der zweite Stammgitarrist der Rockin’ 60s, hat gleich fünf Gitarren auf die Bühne gestellt. Auf einer davon lässt er den übergestreiften Flaschenhals am Finger singen, als hieße er Ry Cooder – ausgerechnet bei Elvis’ „Hound Dog“, wo man am wenigsten damit rechnen würde. Durch die Decke geht die Stimmung dann mit dem Stones-Klassiker „Satisfaction“, bei dem nicht nur die komplette Band Hubert Ammann gesanglich unterstützt, sondern auch die halbe Halle.

Mit dem Surfsound-Klassiker „Wipe Out“ von den Ventures liefert Bruno Knapp sein Meisterstück ab, indem er sich minutiös und hochrasant die Haut von den Fingern trommelt. Und wo wir schon bei den Surfern sind: Mit „Sweet little Sixteen“ von Chuck Berry zeigen die Rockin’ 60s, wie ungeniert die Beach Boys ihren Hit „Surfin’ USA“ bei ihm abgekupfert haben. Ist Jandi Guttenbergers größter Trick vielleicht deshalb einem Berry-Song vorbehalten? Mitten in „Johnny B. Goode“ dreht er sich die E-Gitarre in den Nacken und spielt sein Solo verkehrt herum – allerdings nicht, was die stets getroffenen Töne angeht. „Go, Jandi, go“, feuert Uwe Ziesche ihn an; und jetzt fehlt nur noch, dass Jandi beim Spiel nach Chuck Berry-Manier auf einem Bein über die Bühne hüpft.

Junge Hüpfer sind die Rockin’ 60s nicht mehr – aber sie ziehen auch künftig weiter über die Bühnen der Region. Um den Reibach geht es ihnen dabei nicht: Die Einnahmen des Häfler Konzerts gehen an Bedürftige in Friedrichshafen und an Erdbeben-Opfer in Nepal.