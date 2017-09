Tettnang Richter zu Drogendealer: "Eigentlich sind Sie jetzt im Knast"

108 Mal hat ein 20-jähriger Mann aus Friedrichshafen mit Drogen gehandelt. Das hat er vor Gericht nun zugegeben. Er ist zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden und muss erfolgreich eine Drogentherapie hinter sich bringen.

Wegen unerlaubten Erwerbs und Handel mit Betäubungsmitteln in 108 Fällen, in erster Linie Marihuana, stand gestern ein 20-jähriger Mann aus Friedrichshafen vor dem Amtsgericht Tettnang. Zusammen mit den Schöffen Jürgen Kopfsguter und Cornelia Schramm folgte Richter Martin Hussels-Eichhorn in seinem Urteil Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger, der ein Jahr und acht Monate Jugendstrafe forderte. Dabei hat der 20-Jährige die Chance auf Bewährung: Er muss innerhalb eines halben Jahres erfolgreich eine Drogentherapie absolvieren.

Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 2016 hatte die Polizei bei dem Angeklagten 0,6 Gramm Kokain und 160 Gramm Marihuana gefunden. Versteckt waren die Drogen im Keller des Hauses in einem Kinderwagen. Die Anklage wegen Handels mit Ecstasy-Pillen in vier Fällen wurde eingestellt, da er von den Zeugen nicht abschließend bestätigt wurde. Für das Urteil, so Inselsberger, würden die Ecstasy-Pillen nur eine untergeordnete Rolle spielte. Alle anderen Delikte hatte der Angeklagte größtenteils aus freien Stücken gestanden – laut seines Verteidigers, Rechtanwalt Gerd Pokrop, wollte er reinen Tisch machen.

In einem guten Teil der Verhandlung ging es um das Vorstrafenregister des Angeklagten, der ab 2012 unter anderem mehrmals wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht stand und Jugendarrest verbüßt hat. Im Mai 2016 war er wegen Handels mit Betäubungsmitteln in 20 Fällen zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung bis Mai 2018 verurteilt worden. "Mit der Sozialprognose bei der Verhandlung im Mai 2016 hat sich das Gericht schlicht und ergreifend geirrt", gab Richter Hussels-Eichhorn zu. Bedenklich war für ihn auch, dass sein im März 2016 zur Welt gekommener Sohn nicht zu einem Sinneswandel geführt habe. "Die Chancen, die er bisher vor Gericht bekommen hat, hat er locker flockig in den Wind geschlagen", bedauerte Inselsberger.

Evelyn Otten von der Jugendgerichtshilfe kennt den Angeklagten, der bisher weder einen Hauptschulabschluss noch eine Berufsausbildung hat, schon seit 2012. "Wir reden hier über einen langen Zeitraum des Alkohol- und Drogenkonsums", so Otten. "Seit 2015 kann ich keine große Weiterentwicklung feststellen", plädierte sie für Anwendung des Jugendstrafrechts. Anfang März hatte der 20-Jährige den ersten Termin bei der Suchtberatung. Trotz des noch offenen Verfahrens hat er einen Therapieplatz bekommen. Nächste Woche beginnt die Entgiftung in einem psychiatrischen Krankenhaus und Mitte Oktober eine zwölfwöchige stationäre Therapie. Vor Gericht gab der Angeklagte zu, dass er aktuell immer noch Marihuana konsumiere. "Deshalb will ich jetzt ja auch in Therapie." Dies wiederum spreche für seine Motivation und seine erstmalige Einsicht, den Ausstieg nicht alleine zu schaffen, sagte Otten.

"Eigentlich sind Sie jetzt im Knast", sagte Hussels-Eichhorn bei der Urteilsbegründung mit Blick auf sechs Monate Vorbewährung, mit der sich der Angeklagte die eigentliche Bewährung quasi verdienen muss. "Sie haben es jetzt in der Hand."