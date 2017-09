Tettnang Richter Hussels-Eichhorn: "Wir sind hier nicht im Wilden Westen"

Sie sollten künftig bei Problemen die Fäuste in der Tasche lassen: Diese dringende Empfehlung gab Richter Martin Hussels-Eichhorn zwei jungen Frauen, die sich wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten mussten. Sie sollen eine 16-Jährige vor einer Diskothek in Friedrichshafen geschlagen haben.

Wegen schwerer Körperverletzung sind am Mittwoch zwei junge Frauen aus Friedrichshafen und Kressbronn vor dem Tettnanger Amtsgericht gestanden. Ende Juli 2016 sollen sie sich mit einer damals 16-Jährigen in den frühen Morgenstunden gestritten und geschlagen haben, dies nach dem Besuch einer Häfler Diskothek. Der Grund: Die Geschädigte soll der 19-jährigen Angeklagten den Freund ausgespannt haben. Vor der Disko habe sie mit den Worten provoziert, dass ihr das ganz recht geschehe.

Anders als bei der Polizei ausgesagt und in der Anklage formuliert, erklärte die Geschädigte im Zeugenstand, dass sie nicht von beiden Angeklagten, sondern zunächst nur von der 19-Jährigen geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen worden sei. Jugendrichter Martin Hussels-Eichhorn und Staatsanwältin Elisabeth Seemann wunderten sich darüber, dass sich die Geschädigte nicht mehr erinnern konnte, ob sie bei der Attacke am Boden lag oder nicht. Sie mahnten sie, die Wahrheit zu sagen. Die zweite, inzwischen 21-jährige Angeklagte habe sie anschließend ins Gesicht geschlagen, sagte die Geschädigte aus – ob mit der flachen Hand oder mit der Faust, ließ sich nicht mehr genau sagen.

Beide Angeklagten sagten aus, dass sie stark betrunken gewesen seien und sich nicht mehr genau erinnern könnten. Sie bekannten sich jedoch zu den Vorwürfen. Ein Chat-Verlauf zeigte, dass sich die Geschädigte bei der 19-Jährigen für die Affäre mit dem mittlerweile Ex-Freund entschuldigte und ihre Anzeige eigentlich zurückziehen wollte. "Dies war aber nicht mehr möglich", sagte Hussels-Eichhorn. Ein ärztliches Attest des Klinikums Friedrichshafen hatte der Geschädigten Prellungen im Gesicht und am Kniegelenk, Schürfwunden und eine geschwollene Lippe bescheinigt.

Beide Angeklagten sind für Hussels-Eichhorn keine Unbekannten. Die 19-Jährige stand im Juni wegen des Zeigens eines Stinkefingers am Bahnhof Friedrichshafen vor Gericht und war zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Hussels-Eichhorn hatte sie damals gewarnt, dass sie mit Arrest zu rechnen habe, wenn sie die Auflagen nicht erfülle. Bis heute hat die Angeklagte keine Arbeitsstunde geleistet. Hussels-Eichhorn sagte deshalb zu der Angeklagten: "Mich ärgert maßlos, dass Ihnen meine Worte bei der letzten Verhandlung am Arsch vorbei gegangen sind."

Die zweite Angeklagte stand im Mai wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Betrug in drei Fällen vor Gericht. Sie war zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. 20 hat sie bislang geleistet. Hussels-Eichhorn schnürte für die beiden Angeklagten aufgrund ihrer Vorstrafen nach Anwendung des Jugendstrafrechts ein Bündel an erzieherischen Maßnahmen. Dabei baute er auf den im Mai beziehungsweise Juni verhängten Strafen auf und folgte im Wesentlichen dem geforderten Strafmaß und den Auflagen von Staatsanwältin Elisabeth Seemann und Evelyn Otten von der Jugendgerichtshilfe. Bis Ende Dezember muss die 21-Jährige 140 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Hussels-Eichhorn bot ihr an, vier Wochen Praktika zur Berufsfindung zu machen und pro Woche 20 Sozialstunden abzugelten. Außerdem muss sie zum Sozialtraining und zur Suchtberatung. Die 19-Jährige muss zum viertägigen Arrest nach Göppingen – Hussels-Eichhorn sprach von "Schnupperknast light". Außerdem hat sie ihre 60 Stunden gemeinnützige Arbeit und ein Sozialtraining zu absolvieren. Der Richter verabschiedete sie mit den Worten: "Ich möchte euch hier nicht wiedersehen und wünsche mir, dass ihr künftig bei Problemen im Leben die Fäuste in der Hosentasche lasst. Wir sind hier nicht im Wilden Westen."