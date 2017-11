Friedrichshafen Reinhold Messner: Passende Angst-Mut-Balance ist entscheidend

Rund 1400 Zuhörer sind am Sonntag zu Reinhold Messners Multivisionsvortrag "ÜberLeben" in das Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus gekommen.

Es ist beruhigend von jemand weit gereistem wie Reinhold Messner zu hören, dass die "aufregendsten Berge der Welt" so nah sind. Es sind seiner Meinung nach die Dolomiten: Die Spannung zwischen den steilen Wänden und den sanften Almmatten sei einzigartig. Natürlich, es sind seine Heimatberge, doch es wirkt glaubhaft. Wie zum Beweis die Bilder im Hintergrund: Bergspitzen über der Wolkendecke, Nebelfetzen entlang der Bergwände und friedliche, tief verschneites Winterlandschaften.

Dort hat auch Messners Leben als Bergsteiger begonnen. Er erzählt lebendig aus seiner Kindheit, wie alle Familienmitglieder im "bitterarmen Südtirol" der Nachkriegszeit auf dem Hof mithelfen mussten. So sei er mit seinem Bruder am Wochenende "in die Berge aufgestiegen, um herauszukommen aus der Enge". Dank der Großherzigkeit der Mutter, die die Jungen trotz Sorgen ziehen ließ, sei er ein selbstbestimmter Mensch geworden, berichtet Messner. Das Felsenklettern in den Dolomiten war seine "erste große Leidenschaft". Seine schwierigsten Klettertouren habe er dort gemacht. Eindrücklich schildert er die prägenden Erlebnisse, unter anderem das beklemmende Gefühl, in der Felswand "nicht mehr von der Stelle zu kommen". Am absoluten Rand seiner Fähigkeiten gelingt es schließlich. "Ich darf nie mehr derart an meine Lebensgrenze gehen", nahm Messner damals mit auf seinen weiteren Lebensweg. Man sollte "immer eine Möglichkeit zum Rückzug haben", so Messner.

Entscheidend ist laut Messner eine passende "Angst-Mut-Balance". Er spricht die Zuhörer im GZH an: "Glauben Sie niemandem, der in die Berge geht, und sagt, er hätte nie Angst gehabt." Mit dieser Angst ist Messner in seinem Bergsteigerleben häufig konfrontiert. Auch mit dem Tod, der in seinem Umfeld "nicht nur Möglichkeit, sondern häufig Tatsache" sei. Er beschreibt das Gefühl des Wiedergeborenseins, wenn man lebendig von einem Vorhaben zurückgekehrt ist. Ausführlich berichtet Messner diesbezüglich auch bei diesem Vortrag über die umfassend diskutierte und vielleicht schwierigste Thematik in seinem Leben: über den Tod seines Bruders Günther bei der gemeinsamen Überschreitung des Nanga Parbats.

Messner ist ein politisch denkender Mensch, das wird oft deutlich. Die aktuelle Phase im Bergsport bezeichnet er als "Pisten-Alpinismus": In Gänsemarsch auf präparierten Bahnen auf die großen Berge, nachdem man sich vorher in der Halle vorbereitet habe. Er erzählt das weitgehend emotionslos. Natürlich finde man noch Einsamkeit in den Bergen, abseits der bekannten Orte. Doch er sei "kein einsamer Wolf", versichert Messner. Alleingänge habe er nur unternommen, um sich selbst zu prüfen. Er gehe lieber mit anderen auf die Berge und teile seine Erlebnisse. Zur Zukunft des Extrembergsteigens meint Messner: "Jede Generation versucht, das Unmögliche möglich zu machen". Das bleibe auch so.