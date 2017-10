Friedrichshafen Rafik Schami macht seine Zuhörer glücklich

Rafik Schami ist mit großartigen Geschichten im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen zu Gast.

"Aber das ist eine andere Geschichte." Rafik Schami ist seinen Fans wohlvertraut mit diesem Satz, der als geflügeltes Wort für die Erzählkunst des 71-jährigen Schriftstellers steht. Seit 1971 lebt er in Deutschland. Damals entfloh er dem repressiven Syrien unter Assad, dem Vater des heutigen Präsidenten, unter dessen Regierung seit 2011 ein grausamer Krieg tobt und dessen Folgen bekanntermaßen weit über die Landesgrenzen hinausgehen. Einer der vielen Geflüchteten ist Scharif, ein junger Mann, den Rafik Schami in Berlin kennenlernte. Aber das ist eine andere Geschichte. Scharif hat viel zu erzählen und Rafik Schami, der Meistererzähler, ist fasziniert von den Geschichten, die er zu hören bekommt. Er hat sie aufgeschrieben und zieht mit ihnen am Freitagabend die 400 Gäste im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses in Bann

Eingeladen hat die Buchhandlung Ravensbuch, die seit 25 Jahren in Ravensburg besteht und der Rafik Schami seitdem verbunden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. "Sami und der Wunsch nach Freiheit" (Verlag Beltz & Gelberg) heißt das neue Buch. Scharif und Sami wuchsen als unzertrennliche Freunde in Damaskus auf, eingebunden in ihre Familien und in das abenteuerliche Leben in den verwinkelten Gassen und lebensvollen Höfen ihrer Stadt. Mutig stellt sich Sami jeder Herausforderung, weil er Unrecht nicht erträgt, weil es listiger Schachzüge bedarf um die Schule zu überstehen und weil er aus Liebe sein Leben riskiert. Jedes dieser Abenteuer zeichnet seinen Körper mit Narben, denen er Namen gibt. Die Geschichten, die diese Narben gespeichert haben, erzählt das Buch aus der Sicht Scharifs.

Die Narbe der Katze erzählt von einem Katzenbaby, das Sami vor dem Ertrinken rettete, wobei er sich mit einer Glasscherbe am Knie verletzte. "Die Dichtung über diesen Fluss ist höher als sein Wasser", weiß Schami. Und: "Katzen sind niemals dankbar. Die erlauben uns zu dienen." Der kleine Sami rettet aber nicht nur die Katze. Viel größer ist die Aufgabe, die eigene Mutter vor dem gewalttätigen Vater zu retten. Dafür lernt er schon als Elfjähriger Karate und er weiß: "Die Großen musst du in den Schritt treten, dann sehen sie anders aus."

An dieser Stelle der Erzählung schlägt Schami einen Bogen in die Historie Damaskus. Er nimmt die Zuhörer mit in die Straßen und macht sie zu Beobachtern des Geschehens auf dem Hof, sodass sie die Szene zu sehen glauben. "Niemand fasst meine Mutter an", schrie Sami, nachdem er den prügelnden Vater mit einem Sprung getreten hatte. Und er "schrie so laut und schrill, dass alle Gläser in der Umgebung zerbarsten und die Uhrwerke stillstanden. Doch schlimmer als das war der Knall von über dreißig Glühbirnen. Das Glas splitterte wie Regen herunter". Künftig würde der Vater der Mutter nichts mehr zuleide tun. Aber auch die Katze änderte ihr Verhalten. Von nun an lief sie Sami hinterher. "Wenn Katzen den Verstand verlieren, werden sie zu Hunden, sagten die Nachbarn." Sami wiederum meint, die Katze habe ihn für einen Tiger gehalten und der stehe in der Pyramide über der Katze. So beendet Rafik Schami die Geschichte über die Narbe der Katze. Aber, wie der Rückentext des Buches weiß, "eine gute Geschichte endet nicht, sie stößt nur die Tür zu neuen Geschichten auf", so nimmt der Erzähler sein aufmerksam lauschendes und amüsiert lachendes Publikum weiter mit in die Realität Samis.

Eineinhalb Stunden gespannten Zuhörens bergen Ausflüge in manche Erfahrungsweisheiten. Dazu gehört "wissen Sie, unsere Diktatoren sind so idiotisch, die denken, sie leben ewig", "alle Religionen entstanden im Orient, wir haben euch das exportiert" und "alle Paradiese sind Träume Hungernder". Was es mit der Narbe des Hammels auf sich hat oder "warum eine Narbe Quittengelee hieß", das sind weitere Geschichten, die Rafik Schami seinem Publikum schenkt. Nur einmal unterbricht er seinen Redefluss, weil ihn ein Hustenanfall zum Wasserglas greifen lässt. Er entschuldigt sich mit den Worten: "Ich hab ziemlich Erkältung. Auch wenn ich eine Leiche wäre, wäre ich hierhergekommen." Aber das ist eine andere Geschichte.