Friedrichshafen Prozess um falsche Polizisten in der Verlängerung

Sie sollen eine 94 Jahre alte Frau aus Friedrichshafen um 125 000 Euro betrogen haben: Vor dem Amtsgericht Tettnang wird gegen einen 28-Jährigen verhandelt, der einer Organisation angehören soll, deren Mitglieder als falsche Polizisten systematisch alte Menschen ausnehmen. Der Verteidiger sieht jedoch ein "Beweisgebäude, das sich nicht belegen lässt".

Der Prozess um falsche Polizisten vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang hat auch am Montag kein Ende gefunden. Ermittler der Polizei zeichneten das Bild einer türkischen bzw. türkischstämmigen Verbrecherorganisation, die alte Menschen ausnimmt. Dieses Bild versuchte Verteidiger Stephan Weinert bezüglich der Tatbeteiligung seines angeklagten 28-jährigen Mandanten zu zerstören. Dieser ist wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in einem Fall angeklagt, bei dem es um 100 000 Euro ging und der vereitelt wurde. Der 28-Jährige soll ein führender Organisator von Geldabholaktionen bei getäuschten Menschen in ganz Deutschland sein und direkte Beziehungen zu den Drahtziehern in der Türkei haben.

Verlesen wurde am Montag die Aussage eines 94-jährigen Opfers. Angefangen habe die Betrugsaktion am 14. Juni 2017, als ein "Hauptkommissar Neumann" die alte Dame angerufen und ihr berichtet habe, ihr Geld sei in Gefahr, weil bei Einbrechern mit Kontakten in ihre Bank ein Zettel mit ihren Kontodaten gefunden worden sei. Geschickt entlockte der Mann der Seniorin, wie viel Geld sie besitzt. "Er brachte die Geschichte sehr glaubhaft wieder", verlas der Vorsitzende Richter Max Märkle die Aussage der Frau. Sie ließ sich zunächst 25 000 Euro abnehmen, dann 100 000 Euro. Schließlich wollte sie den falschen Polizisten noch einmal 100 000 Euro geben – sie sollte das Geld ja komplett wiederbekommen und wenn sie nicht mitmache, drohe ihre eine Strafe. Eineinhalb Jahre zuvor hatten Betrüger bereits versucht, der Frau 80 000 Euro mit dem "Enkeltrick" abzunehmen.

Nach Hinweisen ihrer Bank ließ die Frau dies aber damals sein. Die Bank fragte wegen der hohen Summen an Bargeld auch diesmal nach. Aber da deren Mitarbeiter nach Angaben der falschen Polizisten ja angeblich in den Betrug verstrickt waren, wurde die Zeugin nicht misstrauisch. Die letzte Geldübergabe flog nach Hinweisen der Hamburger Polizei auf, zwei "Abholer" wurden festgenommen.

Zwei Kripobeamte aus Friedrichshafen und eine Beamtin einer Sonderkommission aus München zeichneten aus Sicht der Ermittler die Dimension dieser Masche auf, bei der ein Dreh- und Angelpunkt eine Shisha-Bar in der Bremer Innenstadt sein soll, geleitet vom Angeklagten. Hier führen Spuren von falschen Polizisten in den Räumen München, Frankfurt, Mannheim und Schleswig-Holstein hin. Der Angeklagte selbst wurde bei einer Polizeikontrolle bei Frankfurt im Frühjahr 2017 gestoppt, die Polizei fand verstecktes Bargeld. Das Navi des Wagens soll zur Adresse einer abgezockten Frau geführt haben. Im Häfler Fall benutzten die Täter ein externes Navi und Wegwerfhandys – typisch für solche Täter, wie ein altgedienter Ermittler aussagte.

"Da wird ein Beweisgebäude aufgebaut, das sich nicht belegen lässt", meint hingegen der Verteidiger. Er griff erneut die Aussage des 24-jährigen Hauptbelastungszeugen gegen den 28-Jährigen an, der durch seine Aussage Strafmilderung erhalten hatte.