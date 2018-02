Friedrichshafen Prozess um falsche Polizisten: Mitfahrer will aussagen

Prozess um falsche Polizisten: Mitfahrer will aussagen

Im Prozess um falsche Polizisten, die eine 94-jährige Frau aus Friedrichshafen um 100000 Euro betrügen wollten, will jetzt ein 31-Jähriger aussagen, wie bei der Verhandlung am Mittwoch bekannt wurde. Der 31-Jährige hatte bislang die Aussage verweigert.

Eine Überraschung gab es am Mittwochvormittag im Prozess um falsche Polizisten vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang. Wie berichtet, waren im Sommer 2017 zwei "Abholer" festgenommen worden, nachdem sie von der Polizei präparierte falsche Geldscheine über 100 000 Euro bei einer 94-jährigen Häflerin abgeholt hatten. Der 24-jährige Fahrer ist Hauptbelastungszeuge gegen den jetzt wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs angeklagten 29-jährigen Bremer, der einer der Drahtzieher oder Logistiker gewesen sein soll, wie die Polizei die Position nennt. Der 31-jährige "Abholer" hatte bisher die Aussage verweigert, teilte aber jetzt mit, doch aussagen zu wollen. Er wird am 13. März befragt.

Der Hauptbelastungszeuge hatte nach seiner Festnahme zunächst den 31-Jährigen als Drahtzieher belastet. Erst nachdem er eine geringere Strafe durch weitere Angaben in Aussicht hatte, belastete er den jetzt angeklagten 29-Jährigen. In der ersten Aussage des 24-Jährigen sei von dem 29-Jährigen nicht die Rede gewesen, wie ein Kripobeamter bestätigte. Verteidiger Stephan Weinert sieht im Gegensatz zu den Ermittlern die erste Aussage als wahr an. Demnach wäre nicht sein Mandant der "Logistiker", sondern der 31-Jährige.

Der Angeklagte soll ein führender Kopf im organisierten Verbrechen sein. Seinen Angaben zufolge kamen seine Eltern Mitte der 90er Jahre nach Deutschland, weil sie als Kurden in der Türkei politisch verfolgt wurden. 2016 hatte er einen Motorradunfall, für den er 20 000 Euro Schadensersatz erhielt, was ihm aus einer Privatinsolvenz half.