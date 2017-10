Friedrichshafen Protestanten und Katholiken feiern gemeinsamen Gottesdienst zum Reformationsjubiläum

Die evangelische Bonhoeffer- und die katholische Columban-Gemeinde haben am Sonntag in Friedrichshafen gemeinsam das Reformationsjubiläum gefeiert. Im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes stand, was verbindet.

Christen beider Kirchengemeinden füllten die Bonhoefferkirche während des ökumenischen Dankgottesdienstes mit dem evangelischen Pfarrer Hannes Bauer und seinem katholischen Kollegen Bernd Herbinger. Vieles sei in der jüngeren Geschichte der beiden Kirchengemeinden im Osten Friedrichshafens gewachsen, stellte Pfarrer Bauer fest. "Das empfinde ich als großen Segen." Ebenso wie Pfarrer Herbinger ist ihm wichtig, die Gemeinsamkeiten beider Kirchen in den Vordergrund zu stellen. "Es gibt weit mehr, was uns verbindet, als was uns trennt", sind sie sich einig.

"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet", stellte Bauer an den Anfang seines Teils der Predigt. Der Römerbrief beschäftigt sich mit dem Zusammenleben in der Gemeinde. "Der Brief macht uns Mut. Gott will bei uns sein und uns noch enger miteinander verbinden", so Bauer. Es sei nicht nur ein Privileg in einer lebendigen und reichen Stadt wie Friedrichshafen leben zu dürfen, sondern auch, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. "Wir können Kirche verändern. Wir wollen keine Gräben, sondern Brücken." Die katholische Kirche sei nicht mehr dieselbe wie vor der Reformation. Aber nicht brüsten sollten sich die Protestanten mit der Ordination von Frauen zum Amt der Kirche. "Auch bei uns hat es 450 Jahre gedauert und dann war es immer noch umstritten", so Pfarrer Bauer. Hoffnung bestehe, dass es in der katholischen Kirche keine weiteren 450 Jahre daure. "Wir sprechen offen Themen an, ohne uns den Glauben abzusprechen. Wir stärken und gegenseitig und damit das Christentum." Auch das Jubiläum habe die Ökumene gestärkt.

Auch für Pfarrer Herbinger ist die gemeinsame Feier nicht selbstverständlich. "Für die Bonhoeffergemeinde und die Gemeinde St. Columban mag das normal sein, für andere ist es das nicht unbedingt." Herbingers Wunsch ist, dass sich die beiden Kirchen ins Bürgerforum FN-Ost mit einbringen. "Ich denke da zum Beispiel an unsere Räume." Mit Blick auf die Zukunft der beiden Konfessionen wünscht sich Herbinger, dass sie mehr voneinander lernen und mehr aufeinander hören. "Im Austausch sollten wir nicht nur auf Unterschiede achten." Verstärkt solle wahrgenommen werden, was und wie geglaubt werde. Die Lebenswelt der Gemeinde sieht er dabei als Anknüpfungspunkt für jede Predigt. Die Jugend sei heute nicht mehr automatisch in der Kirche zuhause, zu groß sei die Konkurrenz anderer Sinnangebote. "Eine Kirche allein wird es aber nicht schaffen, sich diesem Strom entgegenzustellen", ist sich Herbinger sicher. Vielmehr sei ein Schulterschluss notwendig. Er wünsche sich, die Herausforderungen der Zukunft als Christen anzunehmen. "Überall, wo es gelingt, werden wir gemeinsam stärker werden."

Die Besucher des Gottesdienstes waren dazu aufgefordert, Thesen zu formulieren, die sie heute ihrer Kirche ans Tor nageln würden. "Miteinander reden und ökumenisch denken, um die Trennung zu überwinden", lautete eine der Thesen, die von Besuchern des Gottesdienstes formuliert wurden. Gleich mehrere formulierten den Wunsch nach einem gemeinsamen Abendmahl. Außerdem wurde das Bedürfnis nach interreligiösen Schulgottesdiensten, tagsüber geöffneten Kirchenhäusern und häufiger stattfindender Kinderkirche geäußert.

Ein Streicherquartett mit Mathilde Schweiger-Stadler, Alexandra Wohlleb, Cornelia Riedel und Franz Riedel gestaltete den musikalischen Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes.