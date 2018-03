Friedrichshafen Promotionsrecht der Zeppelin-Uni bleibt vakant

Wissenschaftsministerium: Derzeit sei keine Abschätzung möglich, ob die Zeppelin-Uni weiterhin Doktortitel verleihen darf.

Behält die Zeppelin-Universität (ZU) ab Juli 2018 das Promotionsrecht? Eine Antwort darauf liefert die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) auf die Anfrage der Freiburger SPD-Landtagsabgeordneten Gabi Rolland aktuell nicht. "Eine Abschätzung der Chancen ist derzeit noch nicht möglich", so Bauer in einem Schreiben vom 22. März. Momentan befänden sich eine Reihe von Maßnahmen, die zur langfristigen Absicherung des Promotionsrechts der ZU geeignet seien, in Abstimmung mit der Uni-Leitung. In ihrer kleinen Anfrage an die Landesregierung bezog sich Gabi Rolland auf den Artikel "Promotionsrecht auf der Kippe", der am 31. Januar auf SÜDKURIER Online und tags darauf in der Zeitung zu lesen war. Die Betroffenen an der ZU wie auch die interessierte Öffentlichkeit hätten vor dem Hintergrund der entstandenen Verunsicherung ein großes Interesse zu wissen, wie sich die aktuelle Situation und die künftige Perspektive der ZU darstelle. Wie in dem Beitrag berichtet, hatte der deutsche Wissenschaftsrat am 28. Januar 2018 mitgeteilt, dass das Land Baden-Württemberg vier Tage zuvor den Antrag auf Reakkreditierung zurückgenommen hatte, der im August 2016 erging. An jenem Tag sollte eigentlich kommuniziert werden, ob das Gremium empfiehlt, das Promotionsrecht der ZU zu verlängern. Die Entscheidung darüber, ob eine Hochschule den Doktortitel verleihen darf, trifft das Land, das dabei in der Regel auf das Urteil des Wissenschaftsrats baut.

Bis dato hat das Wissenschaftsministerium des Landes allerdings keine Begründung dafür abgegeben, warum es das Verfahren gestoppt hat. Auch die SPD-Landtagsabgeordnete hat auf diese Frage keine Antwort bekommen, nur dass der Antrag "im Einvernehmen mit der ZU und in Abstimmung mit dem Wissenschaftsrat" zurückgenommen wurde. "Derzeit gibt es kein laufendes Verfahren mehr auf Reakkreditierung des Promotionsrechts", heißt es in dem Schreiben von Theresia Bauer.

Aber auch andere Fragen von Gabi Rolland ließ die Ministerin offen. Beispielsweise die, ob das Land wisse, welche Gründe das Promotionsrecht der ZU in Frage stellen und wie das Ministerium diese bewertet – oder welche Maßnahmen konkret das Ministerium für notwendig hält. Die Antwort selbst hält Gabi Rolland für "ziemlich dürr".