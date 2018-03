Friedrichshafen-Kluftern Projekt mit Klufterner Geschichtsverein zum Kita-Jubiläum

In jüngster Jahresversammlung des Vereins Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern ist die Vorstandsmannschaft für zwei weitere Jahre bestätigt worden. Es ist ein Projekt zum Jubiläum "50 Jahre Kindergarten Kluftern" in Arbeit. Hierfür wird noch Material wie beispielsweise Fotos und Dokumente aus den Anfangsjahren des Kindergartens gesucht.

Die Mitglieder des Vereins Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern – im Alltag einfach Geschichtsverein genannt – sind sehr aktiv und effizient im Aufbereiten und Erlebbarmachen von geschichtlichen Ereignissen und Begebenheiten mit direktem Bezug zum Heimatdorf. Dieses Lob hat es von Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur während der jüngsten Jahresversammlung im Gasthaus Gehrenbergblick am Mittwochabend gegeben. "Hut ab. Ich bin fasziniert davon, was der kleine Verein das Jahr über immer wieder auf die Beine stellt. Die vielen Besucher wie am Klufterner Geschichts- und Kunsttag am Tag des offenen Denkmals spiegelt wider, welch tolle Programme geboten werden."

Projekt zum Kita-Jubiläum

Die Aktivitäten im laufenden Jahr werden etwas weniger sein als 2017, wie der Vorsitzende Bernd Caesar darlegt. Beispielsweise auf der Agenda: die Erfassung von Kleindenkmälern; es wird am Entwurf von Edwin Amann für ein weiteres Klufterner Heft über das Efrizweiler Ried gearbeitet – das soll zur Druckreife gebracht werden; ebenso wird das Projekt "Erzählte Ortsgeschichte" und damit die Arbeit von Paula Feierabend fortgesetzt.

Außerdem geht es um das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Klufterner Kindergartens. Die Künstler Ragnhild Becker und Gunar Seitz engagieren sich auf diesem Feld gemeinsam mit dem Geschichtsverein und dem Kindergarten. "Es gibt ein Projekt, in dem es um die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des Kindergartens geht", berichtet Gunar Seitz. Zum Jubiläum "1250 Jahre Kluftern" sind 1250 Holztafeln gefertigt worden, die die Geschichte des Dorfes darstellen. Diese Tafeln wurden anlässlich einer Aktion "Geschichte im Fluss" unter Beteiligung der Bevölkerung in die Brunnisaach geworfen – nur ein Teil der Tafeln, auch Textflöße genannt, wurde wieder gefunden. Anlässlich des Kita-Jubiläums werden Textflöße zusammen mit Tafeln und Projektarbeiten aus dem Kindergarten in robuste, wasserdichte Kisten gepackt und im Bereich der Ortsmitte zwischen der Kirche St. Gangolf und Rathaus vergraben werden. "Eine Bronzetafel an Ort und Stelle verweist auf diese Aktion, außerdem wird es Dokumente hierzu im Rathaus geben", blickt Gunar Seitz voraus. "Frühestens nach 25 Jahren sollen die Kisten wieder ausgegraben werden, vielleicht auch erst nach 50 Jahren, das ist noch nicht vollends geklärt", ergänzt Seitz. Fest steht, dass die ersten Kindergartenleiterinnen Karin Langer und Bärbel Legner für das Projekt die Vergangenheit der Kita darstellen werden, die Kinder beschäftigen sich mit der Gegenwart der Einrichtung. "Festtag wird am 4. Mai sein", erklärt die amtierende Leiterin Ulrike Schulta. Gemeinsam mit der Grundschule werde es ab 15 Uhr ein öffentliches Programm ähnlich wie bei einem Sommerfest geben: Vorführungen der Kinder, Spielangebote sowie ein Puppenspiel sind vorgesehen. Es werden dringend Materialien wie Fotos oder Dokumente aus den Anfangsjahren der Kita gesucht. "Es ist sehr wenig in den Archiven vorhanden", berichten Gunar Seitz und Ulrike Schulta.

Heimatgeschichte hautnah

Dass Kluftern in nationale, europäische und sogar Weltgeschichte eingebunden ist, hat Caesar während der Versammlung an Beispielen verdeutlicht. Er hält ein eingerahmtes Faksimile einer Urkunde des Kaisers Ludwig des Frommen in die Höhe. Das Original stammt aus dem Jahr 817. Caesar erklärt kurz, welche Bedeutung die Urkunde hat: "Mit seiner Kaiser-Urkunde, 817 ausgestellt in Aachen, regelt Ludwig der Fromme die Finanzgeschäfte des Bauernhofs in Kluftern." Caesar macht einen Zeitsprung: Die Machtergreifung Napoleons I. hat dazu geführt, dass Kluftern 1806 badisch wurde. Bezug zur jüngeren Geschichte hat eine Leihgabe, die von Caesar gezeigt wird: Eine GI-Uniform, die der Klufterner Johann Böhler einst getragen hat. Caesar skizziert Böhlers Lebenslauf: 1906 geboren. Ordensbruder. Während der Naziherrschaft in die USA ausgewandert. Böhler wird Soldat (GI). Nach der Landung der Alliierten in der Normandie betritt er erstmals europäischen Boden. Während des Korea-Kriegs eingesetzt. Als GI-Pensionär kehrt Böhler nach Deutschland zurück, wohnt zuletzt in Markdorf und arbeitet 10 Jahre bei MTU. Böhler spendet in Kluftern zwei Kirchenglocken. 1985 gestorben.

Die Vorstandswahlen sind zügig erledigt. Bestätigt sind auf zwei Jahre: Bernd Caesar als Vorsitzender, Günter Thum als stellvertretender Vorsitzender, Gretel Schwaderer als Schriftführerin, Helmut Maier als Kassierer, Heinz-Dieter Becker als Vereinsbibliothekar, Erwin Bär als einer von zwei Kassenprüfern. Einzige Änderung: Walter Eiermann löst Klaus Wessenberg als Kassenprüfer ab.

Der Vorstand

