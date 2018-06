Die Ausstellung wird heute eröffnet. Es ist die erste Einzelausstellung des amerikanischen Künstlers in Europa.

Im "ProjekTraum FN" von Felicia Glidden und Alain Woznak wird am heutigen Freitag um 19 Uhr eine Ausstellung mit Landschaftszeichnungen des amerikanischen Bildhauers Jack Henry eröffnet. Es ist seine erste Einzelausstellung in Europa. Der Künstler ist anwesend und gibt im Gespräch mit Felicia Glidden auf Englisch Auskunft über seine Arbeit. Der "ProjekTraum FN" befindet sich in der Dornierstraße 4 in Friedrichshafen

Jack Henry, 1984 in Jackson (Mississippi) geboren, wuchs in Flint (Michigan) auf. Er lebt und arbeitet seit 2010 in Brooklyn (New York).

Die Ausstellung dauert bis Dienstag, 11. Juli. Geöffnet ist sie jeweils dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (rup)