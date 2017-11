Friedrichshafen-Ailingen Programm des Ailinger Seniorennachmittags begeistert Besucher

Der Ailinger Seniorennachmittag, der am Sonntagnachmittag in der Rotach-Halle stattgefunden hat, ist gut besucht gewesen. Das bunte Programm wurde mit viel Beifall bedacht.

Wenn Mittvierziger ausgehen, sitzen sie höchstwahrscheinlich an der Bar und wischen auf ihren Handys. Wenn Mittsechziger ausgehen, fegen sie über die Tanzfläche. "Wir starten zu einer neuen Runde", ruft Alleinunterhalter Reinhold Hospach in der Rotach-Halle, bringt seinen Synthesizer in Schwung und mit ihm dutzende Seniorenbeine. Aber von wegen nur links, rechts, Wiegeschritt. Die Paare haben sich fein gemacht, die Schultern sind angespannt, der Herr führt die Dame. Und holt zu Figuren aus, die den Schliff aus der Tanzschulzeit verraten. Gelernt ist gelernt, alles alte Schule.

Überhaupt fühlte man sich gestern beim Ailinger Seniorennachmittag um 40 bis 50 Jahre zurückgebeamt. Schon lange vor offiziellem Beginn sind die langen, herbstlich dekorierten Tischreihen in der Rotach-Halle fast bis auf den letzten Platz belegt. Der Hefekranz steht bereit, es wird geschunkelt. Schülerinnen der Realschule Ailingen fahren mit einem Servierwagen durch die Reihen, der voll beladen ist mit Kuchenstücken. Damen vom evangelischen Frauenkreis und vom katholischen Frauenbund schenken Kaffee in die Tassen und wünschen den Gästen immer wieder aufs Neue einen angenehmen Nachmittag. Eine Geste, aus der Herzlichkeit spricht, eine Wertschätzung der Senioren.

Doch wer ist Senior? Die Aktion Gemeinsinn, die mit der Ortsverwaltung Ailingen einmal im Jahr den Seniorennachmittag ausrichtet, hält sich an eine strikte Altersgrenze: Jeder Bewohner der Ortschaft, der das 65. Lebensjahr vollendet hat, bekommt eine Einladung. Im Saal sind viele "Silver Agers" versammelt, die eher bei der Betreuung der Enkel helfen, als im Wohnmobil um die Welt zu reisen. Weil ihnen Gemeinschaft wichtig ist. Dass auch Oberbürgermeister Andreas Brand die Anwesenden beehrt, wird mit freundlichem Applaus quittiert. Seine Bemerkung, er sei ja auch schon über 50, mit einem wissenden Lachen nach der Art: "Komm' erst mal in unser Alter". Ortsvorsteher Georg Schellinger, der sich bei allen Helfern vor und hinter den Kulissen bedankt, verspricht "gesellige Stunden bei bestem Programm". Und schon steht die Zirkus-AG der Grundschule Ailingen auf der Bühne, die nicht nur jongliert und balanciert, was das Zeug hält, sondern mit einem Zirkus-Rap auch noch so etwas wie ihre eigene Zirkuskapelle ist. Angelika Wahr und Joachim Seliger führen geübt durchs Programm und kündigen Amalie Fessler mit "schwäbischen Wortklaubereien" an. Man will es kaum glauben, dass die elegant gekleidete Dame, die agil und federleicht die Bühnentreppe erklimmt, schon 89 Lenze zählt. Ihre Mundartgedichte – vielleicht sollte man auch sagen ihre altersweisen Betrachtungen über den Lauf der Zeit – zaubern ein Lächeln auf die Gesichter. Etwa wenn sie darüber fabuliert, wie heute jeder mit dem Handy "auf der Straß' rumschwätzt". Gelegentlich erntet sie auch ein nachdenkliches Nicken: "Früher war man krank und ging zum Arzt – heut kriagscht an Termin."

Begeisterungspfiffe dann bei den Bodenseern, einer Trachtengruppe, die Schuhplattler und Ländler pflegt. Im zweiten Teil dürfen sich die Leistungsturnerinnen der TSG Ailingen vorstellen, der Chor "Mundwerk" und mit Marie-Luise Sprenger eine weitere Mundartdichterin. Und dazwischen immer wieder: alte Schlagerseligkeit mit Titeln von Roy Black bis Chris Roberts. "Ich bin verliebt in die Liebe", Reinhold Hospach greift in die Tasten, und die Senioren schwofen.