Friedrichshafen Profis geben Hobbyfotografen Tipps für gelungene Bilder

Zur zwölften Auflage des Festivals "Wunderwelten" sind mehr als 10 000 Fotografie-Begeisterte in das Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus geströmt. Für Besucher und Seminar-/Workshop-Teilnehmer gab es reichlich Tipps von renommierten Fotografen.

Auffallend viele Menschen mit hochwertigen Fotoapparaten tummeln sich am Samstagmorgen vor dem Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus. Da werden Rinden der umstehenden Bäume in Nahaufnahmen gebannt, ebenso Details der Stege vom Yachthafen. Das Wetter spielt mit, das Licht für Experimente mit der Kamera ist optimal. Immer wieder holen sich Teilnehmer des Festivals "Wunderwelten" Hinweise von den Experten. "Viel zu hell", sagt Referent Rainer Tamme zu einer Hobbyfotografin, die am Workshop Schwarz-Weiß-Fotografie teilnimmt.

Auf der Wiese direkt vor dem Graf-Zeppelin-Haus wird für den Workshop "Dynamische Fotografie" spontan der Hund einer Passantin rekrutiert. Bereitwillig springt er Bällen nach, sodass die Beteiligten vor der Herausforderung stehen, ihn in entsprechender Schärfe abzulichten. Der Kurs sei gut, "um die Kamera besser kennenzulernen und nicht immer mit der automatischen Einstellung zu arbeiten", erzählt Vera Fasser aus Leutkirch. Und falls die Referenten mit den technischen Finessen spezieller Kameramodelle nicht weiterwissen, stehen immer noch Experten der jeweiligen Herstellerfirmen bereit. Diese freuen sich, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Messen interessante Fachgespräche mit spezifischen Fragen geführt werden. Sie hätten mehr zu tun als noch vergangenes Jahr, hieß es.

Im Graf-Zeppelin-Haus finden diverseste Seminare statt, bei denen die Teilnehmer ebenfalls Tipps bekommen. Renommierte Fotografen berichten von ihren Erfahrungen. Die erscheinen mitunter banal, wirken aber angesichts des Erfolgs der Referenten glaubhaft. "Es gibt keine allgemeingültigen Regeln", sagt beispielsweise Bernd Römmelt. Jeder solle so fotografieren, wie er oder sie es mag. "Wichtig ist, Euch gefällt es", sagt Römmelt den Zuhörern des Seminars Landschaftsfotografie.

Fotografin Ulla Lohmann erzählt beim Workshop "Menschen unterwegs" in familiärer Atmosphäre lebendig von ihren vielfältigen Reisen. Wie geht man mit Porträts um, wie wird eine Fotoreportage zusammengestellt oder was ist bei Straßenfotografie zu beachten? Wichtig sei auf jeden Fall, das Herz der Menschen zu erschließen, zudem Beharrlichkeit. Ausprobieren können es die zumeist Hobbyfotografen dann gleich im Freien. Wiebke Breil aus Eriskirch und Susanne Hagen aus Friedrichshafen fokussieren sich auf fünf Wasserpfeife rauchende Jugendliche und stellen eine Erzähl-Reportage zusammen. Es habe Spaß gemacht und die Kamera sei der "Türöffner für das persönliche Gespräch gewesen". Auch die Portraitierten freuen sich: Sie bekommen die Bilder zugesendet.

Bereits am Freitagabend gab es die Siegerehrung für den Fotowettbewerb mit knapp 6000 Einsendungen. Neben der Messe und Ausstellungen sind Höhepunkte des "Wunderwelten"-Festivals die zehn Live-Reportagen von namhaften Fotografen. Ob Südsee, Sahara, Polarregion oder Anden: Das Programm präsentiert viele Ecken und Kulturen der zauberhaften Welt. Wie diese Welt in Gefahr ist, deutet "Weltenwanderer" Gregor Sieböck in seinem philosophisch angehauchten Vortrag immer wieder an. 20 000 Kilometer war er in drei Jahren nur zu Fuß unterwegs. Wochenlanger Regen, Einsamkeit, immer dasselbe Essen aus dem Kocher: Trotz Widrigkeiten hat Sieböck im Lärm der Zeit seine innere Ruhe gefunden. "Wenn Du in Eile bist, geh' langsam", gibt er im Sinne von Konfuzius dem Publikum ein nicht einfach umzusetzenden Rat mit auf den Nachhauseweg.

Ein paar Tipps