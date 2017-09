Prägnante Melodien, kluge Texte und rund 130 Stimmen: Sämtliche Chöre der Schlosskirche bereiten unter der Leitung von Sönke Wittnebel ein großes Projekt vor.

500 Jahre sind seit der Reformation vergangen, aber man hört es nicht. Die E-Gitarre knurrt, Keyboards beben, Hip-Hop-Beats pochen aus den Lautsprechern – maximal bis zur Ära des Swing führt die Musik des Pop-Oratoriums „Luther“ zeitlich zurück. Immer wieder taucht aber auch die Melodie eines von Luthers Kirchenliedern auf. Dieter Falk (Musik) und Michael Kunze (Text) haben sie in ihr Pop-Oratorium „Luther“ eingearbeitet.

2015 hatte „Luther“ Premiere, und was in seiner Verbindung aus Musical und Oratorium verhandelt wird, ist immer noch kein Schnee von gestern. „Es ist ungeheuer, welche Aktualität das Geschehen heute hat“, sagt Sönke Wittnebel. Da ist etwa die Medienrevolution, die zur Zeit von Luthers Auflehnung gegen die katholische Kirche stattfand: Der Buchdruck war erfunden, wurde zur Verbreitung seines Denken genutzt. Erst so wurden seine Ansichten etwa zum Ablasshandel allgemein bekannt. Dem Buchdruck als erstem Massenmedium gilt in „Luther“ denn auch eine zugkräftige Melodie. „Der Papst hat, was da stand, verboten und verbrannt. Jetzt geht’s von Hand zu Hand“, singt der Chor. Und weiter: „Multiplikation bricht die Tradition. Multiplikation ist die Zukunft.“ Durch Vervielfältigung wird die Kritik an der Obrigkeit unkontrollierbar. Man kann diese Zeilen auch heute noch Diktatoren entgegenhalten, die vorsichtshalber das Internet lahmlegen.

Michael Kunze, dem erfahrensten deutschen Musical-Texter, ist ein kluges und griffiges Libretto gelungen. Damit die Texte wirklich jeder versteht, werden sie bei den beiden Aufführungen in der Schlosskirche eingeblendet. Die Aktualität von „Luther“ geht Hand in Hand mit allgemein menschlichen und damit zeitlosen Erfahrungen. Eingangs etwa wird Luther, damals noch ein Kind (Cornelius Kuhlmann), von seinem Vater (Roland Sabacinski) furchtbar verprügelt: „Weil es mir passt, bestraf ich dich. Weil ich dein Vater bin“, begründet der, allzu kurz, sein Handeln. „Wir werden geprägt durch das, was andere vorleben“, kommentiert Sönke Wittnebel die Szene. In der Folge entwickelte Luther die Vorstellung eines strafenden Gottes. „Dass er sie überwunden hat, ist eine seiner großen Leistungen“, sagt Wittnebel.

Er dirigiert an diesem Probentag im Gemeindehaus in der Scheffelstraße etwa 130 Sängerinnen und Sänger. Es ist das erste Projekt, sagt Wittnebel, an dem sämtliche Chöre der Schlosskirche zusammenwirken: die Kantorei, der Gospelchor „Almost Heaven“, der Jugendchor sowie die Mädchen- und Jungenkantorei. Für Sönke Wittnebel ist es zudem das erste Pop-Oratorium, das er leitet. Und weil 130 Aufführende ganz schön viele sind, stand Wittnebel vor einer kniffligen Entscheidung: Entweder wird die Instrumentalmusik von einer groß besetzten Liveband beigesteuert oder der Platz fürs szenische Spiel genutzt. Beides zugleich lassen die Raumverhältnisse nicht zu.

Sönke Wittnebel entschied sich fürs Playback der Instrumentalmusik. Den Sängerinnen und Sängern eröffnen sich so breite Möglichkeiten zur Verkörperung der etwa 30 verschiedenen Solistenrollen. Da sind etwa die Ablasshändler. Sie lassen keine Gelegenheit aus, auch jeden persönlich mit offener Kasse an sein Seelenheil zu erinnern: „Wenn das Geld in den Kasten fällt, springt die Seele aus dem Feuer.“ Oder der junge Kaiser Karl V. (Felix Beller), der beim Reichstag zu Worms sichtlich unsicher ist, wie er mit dem aufrührerischen Mönch verfahren soll: „Deutsche Fürsten beschützen den Mönch. Der Papst fordert: ‚Ins Feuer mit ihm.’ Ich werde tun, was mir nützt.“

Wittnebel freut sich, dass die Solistenrollen breit gestreut sind und es kaum Doppelbesetzungen gibt. Luther selbst wird von Sven Hanagarth verkörpert. Ausgerechnet er ist bei dieser ersten gemeinsamen Probe nicht anwesend – aber aus einem guten Grund: er absolviert eine Fortbildung, zur Verbindung von Schauspiel und Gesang.

Akustisch werden die Solisten in der Schlosskirche übrigens gut verständlich sein: alle sind mit Headsets ausgestattet.

Aufgeführt wird das Pop-Oratorium „Luther“ am Freitag, 6. und Samstag, 7. Oktober, jeweils 19 Uhr, in der Schlosskirche Friedrichshafen. Karten für 13, 17 und 21 Euro gibt es im Vorverkauf unter ticket.suedkurier.de, www.reservix.de sowie unter Telefon 08 00/9 99 17 77. Eintritt an der Abendkasse 14, 18 und 22 Euro.