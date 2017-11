vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Polizeieinsatz: Mann rastet komplett aus

Ein Mann ist wegen seines "psychischen Ausnahmezustands" in eine Spezialklinik gebracht worden, wie die Polizei mitteilt. Der stark alkoholisierte Heranwachsende habe am Dienstagabend in Friedrichshafen im Bereich Eckenerstraße/Hinterer Hafen Menschen angegriffen und verletzt.