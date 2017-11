Friedrichshafen Piraten von Penzance kapern das Graf-Zeppelin-Haus

Die Komische Oper Leipzig bringt mit ihrer Inszenierung britischen Humor des 19. Jahrhunderts in Friedrichshafen auf die Bühne.

Zwischen Operette und Musical bewegt sich die komische Oper "Die Piraten von Penzance oder Der Sklave der Pflicht" des im angelsächsischen Raum legendären Erfolgsduos Gilbert & Sullivan. Von William Schwenck Gilbert stammt der Text, die Musik wurde von Arthur Sullivan komponiert. Die Uraufführung fand am 30. Dezember 1879 im viktorianischen England statt, die Broadway-Premiere erfolgte bereits einen Tag später und bis heute zählt es zu den am häufigsten aufgeführten Stücken seiner Art. Am Samstagabend und Sonntagnachmittag zeigte die Komische Oper Leipzig ihre Inszenierung im Graf-Zeppelin-Haus. Unter der musikalischen Leitung von Tobias Engeli spielte das Orchester zur Choreografie von Cusch Jung mit einem bis zu 40 Personen gleichzeitig auf der Bühne wirbelnden, spielenden, singenden, tanzenden Ensemble, bestehend aus Solisten, Chormitgliedern und Ballett. "Rührselige Piraten, feige Polizisten, skurrile Abenteuer und jede Menge britischer Humor" waren angekündigt. "Es geht um Liebe, Piratenehre und Piratenmoral, um Piraten, die keine sein wollen, um unwillige Polizisten und um den Kampf zwischen Piraten und braven Bürgern."

Auf der Bühne weicht der Vorhang mit dem imposanten schwarzen Schiffsrumpf unter blutroten Segeln dem Geplänkel der Piratenbesatzung. Man feiert das Ende der Lehrzeit von Frederic (Tenor Jeffery Krueger), jetzt 21 geworden und von seiner Kinderfrau Ruth (Sopran Angela Mehling) acht Jahre davor in die Piratenschule verbracht, weil die "Alte", jetzt 47-Jährige, die Begriffe verwechselt hat, denn eigentlich war eine Privatschule das Ziel. Frederic will die Piraten verlassen, um ein ehrenhaftes Leben zu führen und um herauszufinden, ob es hübschere Frauen als Ruth gibt. Natürlich trifft er diese sogleich, und zwar in Form der 15 kreischenden, liebreizenden Töchter des uralten Generalmajors Stanley (Bariton Patrick Rohbeck). Müßig, über die Handlung weiter ins Detail zu gehen, denn sie ist mit dem Wort "hanebüchen" recht präzise beschrieben und steht keinesfalls im Vordergrund.

Im ersten der beiden Akte steckt der Witz vor allem im Verwechslungsspiel ähnlich lautender Wörter. So beglückwünscht der Piratenboss den Jüngling "heute bist du ein richtiger Pirat, ein gleichgeschlechtliches, leicht gebrechliches, gleichberechtigtes Mitglied unserer Bande". Ein paar Anläufe braucht er auch, um über Gurkenhaken, Entenquaken und Entenhausen endlich zum Enterhaken zu finden. Das Ganze würde eher einer Kindervorstellung gleichen, wenn nicht dann die Geschichte mit der Suche nach den jungen Frauen unter 20 folgen würde, die Ruth folgendermaßen kommentiert: "Ha, eine Frau wie mich kriegst du nicht unter tausend." "Aber unter 47", kontert Frederic.

Dem Publikum gefällt's und auf der Bühne wird es bunter und bewegter. Mal sind die Piraten gut, dann wieder böse. Dazwischen Polizisten, die wie englische Bobbys mit ihren Schlagstöcken herumtänzeln oder Charlie Chaplin gleich watscheln und deren Sergeant (Michael Raschle) einen klasse Bass-Bariton hat. Tolle Kostüme und abwechslungsreiche, beschwingte Tanzeinlagen von Ballett und Chor in einem. Augenfällig füllen sie die Bühne, die aus kaum mehr als einer immer wieder anders geneigten Scheibe mit aufgemaltem Ziffernblatt besteht. Spaß macht vor allem die Darstellung des Generalmajors. Nach der Pause nimmt das Stück im gefühlten Turbogang Fahrt auf und die Pausen zwischen den Gags werden erfreulich kürzer. Frederic bekommt schließlich seine Auserwählte, Mabel (Mirjam Neururer, Sopran), die Piraten heiraten die Schwestern und "to declare the Finale over" schreitet Ruth als Queen Elizabeth II. huldvoll und ganz in Rosa gekleidet über die Bühne.

Das Publikum im GZH hatte seinen Spaß, denn es wird fleißig applaudiert und gelacht, bis sich der Vorhang nach zweieinhalb Stunden schließlich wieder schließt.