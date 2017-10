Friedrichshafen Pianist Seong-Jin Choo wird höchsten Ansprüchen gerecht

Im Graf-Zeppelin-Haus spielte der 23-Jährige am Freitag Werke von Beethoven und Chopin. Eine gute Wahl, um sein ganzes Können zu demonstrieren, gewann er doch 2015 den Chopin-Wettbewerb in Warschau.

Zur Eröffnung der neuen Saison der Kammermusikreihe im Ludwig-Dürr-Saal gab es einen außergewöhnlichen Klavierabend. Dem jungen, erst 23-jährigen Pianisten Seong-Jin Cho gelang es, vom ersten Ton an eine spannende, hochkonzentrierte Stimmung aufzubauen. Mit seiner natürlicher Ausstrahlung, einem Spiel jenseits aller übertriebenen pianistischen Kunststückchen, stellte der gebürtige Koreaner nur eins in den Fordergrund: die Musik!

Die zwei Beethoven-Sonaten im ersten Programmteil lebten von einer selten zu hörenden klaren Tongebung in den schnellen Passagen. Ein starkes Bass-Fundament führte zu einem geerdeten Klangbild. Fesselnd und berührend die gewichtige Einleitung zur berühmten „Pathetique“ und der Wechsel ins ungestüme „Allegro di molto con brio“. Mit wirklichem „Feuer“ führte Cho in immer neuen Ansätzen die Musik zu gewaltigen Höhepunkten, denen brachiale Abstürze folgten. Das symbolisch dargestellte vergebliche Aufbegehren Beethovens gegen seine beginnende Taubheit wurde den Zuhörern sehr plastisch. Fein abgesetzt war im zweiten Satz die gesangliche Träumerei vom unruhigen Mittelteil mit seinen dramatischen Akzenten. Die gewaltige Coda im letzten Satz endete mit einem gehauchten, dreifachen Piano als Antwort auf den dramatischen Beginn des ersten Satzes.

Die E-Dur-Sonate op. 109 gehört zu den letzten Klavierwerken Beethovens. Nachdem die Arpeggien und Läufe in den ersten beiden Sätzen, wie Beethoven es sich wünschte, nicht „brillant“ sondern ausdrucksstark mit vollem Ton verklungen waren, legte Cho seine ganze Variabilität in den letzten, ausladenden Satz. In ruhigem Tempo, ohne übertriebenes Pathos, der Einstieg mit einer atmenden vierstimmigen Melodie. Zarte Gesangslinien, wirbelnde Sechzehntelmotorik, melodisches An- und Abschwellen, polyphone Leichtigkeit in unterschiedlichsten Klangschattierungen kennzeichneten die folgenden sechs Variationen. Ganz mit dem Flügel verbunden, fast meditativ versunken war der Solist am Schluss bei der Wiederholung des 16-taktigen Liedsatzes. Viel begeisterter Applaus zur Pause im leider nicht ausverkauften Ludwig-Dürr-Saal.

Mit viel Spielwitz und debussyschem Humor begann der zweite Teil. Köstlich, wie der morbide Charakter mit eigentlich unmöglicher Begleitung einer Walzermelodie in „La plus que lente“ wirklich in „langsamstem“ Tempo erklang. Bewundernswerte Virtuosität, mit dynamischen Unterschieden von feinsten Piano zu kraftvollem Forte, im schwer zu spielenden „L’isle Joyeuse“ des gleichen Komponisten.

Zahlreiche Kinder wollen Flugkapitän werden. Seong-Jin hatte dagegen schon früh den Wunsch, die vier Balladen von Frédéric Chopin spielen zu können. Auf dem weltweit schwierigsten Chopin-Wettbewerb in Warschau, der nur alle fünf Jahre stattfindet, durfte er sie spielen und gewann 2015 den ersten Preis. Seitdem reist Cho mit Recital-Tourneen durch die Welt, tritt mit den berühmtesten Orchestern auf. Die Interpretation der vier Meisterstücke in Friedrichshafen war der überwältigende Höhepunkt des Konzerts. Tragik und Glück, Dramatik und Sehnsucht, sehr weich und zart, gewaltiger Aufschwung und vernichtender Absturz oder halsbrecherische Läufe und stehende Flächen standen gnadenlos nebeneinander. Mutig, die Brutalität in der zweiten Ballade klar herauszustellen. In der letzten Ballade f-moll steigerte sich der Pianist nochmals: vielschichtige rhythmische Passagen, stürmische Steigerungen, Coda mit höllisch schwieriger Hetzjagd. Erst nach langer Stille nach dem letzten Akkord löste sich die Ergriffenheit des Publikums in einen lang anhaltenden, sehr ehrlich gemeinten Applaus. Wer nach einem so kräftezehrenden Programm in der zweiten Zugabe das Finale aus der Sonate h-Moll in makellosem Spiel vortragen kann, ist ein würdiger Chopin-Preisträger.