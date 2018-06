vor 49 Minuten Corinna Raupach Friedrichshafen Philharmonischer Chor feiert seinen 150. Geburtstag

150 Jahre hochkarätiger Gesang am See: Der Philharmonische Chor in Friedrichshafen blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1868 als Harmonia gegründet, feiert der Chor dieses Jahr sein Jubiläum. Am 15. Juni geben die Sängerinnen und Sänger ein erstes Jubiläumskonzert in Ailingen. Am 2. Dezember ist beim zweiten Jubiläumskonzert Haydns "Schöpfung" zu hören – ein Oratorium, das den Chor seit Jahrzehnten begleitet. Um die "Schöpfung" aufführen zu können, durften 1946 auch Frauen im Chor mitsingen – und blieben dabei.