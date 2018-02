Friedrichshafen Pferd Bodensee mit Rahmenprogramm und großer Show

Hufschmiede geben bei der Pferd Bodensee Einblick in das Schmiedehandwerk. Die Shows "Im Takt der Pferde" sind alle ausverkauft.

Obwohl es draußen Temperaturen um die 0 Grad Celsius hat, frieren Gerhard Van der Grinten und sein Sohn Kevin kein bisschen. Die beiden sind Hufschmiede und zeigen bei der Messe Pferd Bodensee in Friedrichshafen, was es mit dem Handwerk eines Schmieds auf sich hat. Die beiden Männer stehen direkt neben dem Schmiedeofen. Bis zu 1100 Grad Celsius kann dieser warm werden. Und das ist wichtig, denn nur wenn die Hufeisen richtig heiß sind, können die Schmiede das Metall bearbeiten. "Das Eisen muss glühen, wenn wir es aus dem Ofen nehmen. Und dann muss es schnell gehen", erklärt Gerhard Van der Grinten. Schlag um Schlag wird gehämmert. Die Enden der Eisen werden an den Spitzen abgeflacht und nach oben gebogen. So kann das Pferd später beim Gehen den Huf besser abrollen. "Im Schnitt braucht man etwa drei Minuten, um ein Eisen zu bearbeiten", sagt Kevin Van der Grinten. Die eigentliche Arbeit passiere dann am Pferd.

"Für die Tiere ist das Beschlagen häufig nicht sehr angenehm. Deswegen wollten wir es auch keinem Pferd antun, auf der Messe Modell zu stehen", sagt Gerhard Van der Grinten. Er ist seit 50 Jahren Hufschmied und weiß, wie es mit dem Nachwuchs in diesem Beruf aussieht: "Wirklich ganz schlecht. Das Problem ist, dass man den Beruf nicht ganz normal lernen kann. Stattdessen muss man als Praktikant für etwa zwei Jahre bei einem Schmied lernen. Das Schwierige hierbei ist, dass der Praktikant mit dem Mindestlohn – das sind etwa 2000 Euro im Monat – bezahlt werden muss", betont Van der Grinten.

Das könne sich heute kaum ein Schmied leisten. Trotz allem kann er sich keinen schöneren Beruf vorstellen. "Ich kenne keinen Hufschmied, der jetzt etwas anders machen wollen würde", sagt er.

Show "Im Takt der Pferde" begeistert das Publikum

Bei der an beiden Abenden ausverkauften Gala "Im Takt der Pferde" im Abendprogramm der Pferd Bodensee begeisterte nicht nur Weltstar Lorenzo. Auch viele weitere in der Szene bekannte oder (noch) weniger bekannte Pferdeleute überzeugten das Publikum bei ihren Auftritten.

Dass der "Flying Frenchman", der in allen Gangarten und auch über Hindernissen auf dem Pferderücken stehend jeweils sechs Schimmel und Rappen gleichzeitig wie von Zauberhand dirigiert, jeden Pferdefreund faszinieren und begeistern kann, steht außer Frage. Im Programm der Show war aber noch mehr geboten: Fahrsportler zeigten, dass ihre Gespanne vor repräsentativen Kutschen ein herrliches Bild abgeben, aber auch im rasanten Fahrsport mit bis zu vier Sechsspännern gleichzeitig in der Arena. Warum Kutschfahrer kein Fitness-Studio brauchen, zeigten sie zu Fuß mit ihren Pferden an langen Leinen.

Kraftstrotzende Kaltblutpferde machten mit Gestüts-Azubis im Sattel ebenso Eindruck, wie bei der Präzisionsarbeit im Geschirr mit dem Europameister im Holzrücken Robert Pritzi. In Stil der "ungarischen Post" wurden die schweren Pferde von "Oberländer Reitertruppe" nochmal auf eine ganz andere Art gezeigt. Und dass sich Kaltblüter auch sehr elegant bewegen können, bewies Bretone Quizas unter dem Sattel von Melié Philippot im Pas de Deux mit Pony Timmons. Das Pony übertraf sein großes Vorbild zeitweise beim Tanz in der Passage und eroberte im Nu die Herzen des Publikums. Auch die Ponys des Fohlenhofs Farbenfroh kamen mit ihren acht- bis zwölfjährigen Reitern im Schaubild "Wiener Hofreitschule" groß heraus. Westernreiterei auf Höchstniveau präsentierte der vielfache Europameister Grisha Ludwig mit seinem Bruder Niklas.